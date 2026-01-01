Nasaďte Logto instalací jedním kliknutím.
Komplexní platforma pro správu identit a autentizaci s podporou OAuth 2.0, OIDC a podnikového SSO.
Vyberte si VPS balíček pro Logto
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Logto vytvořit
Logto je moderní platforma pro správu identit a přístupu, která poskytuje kompletní autentizační infrastrukturu pro webové, mobilní a API aplikace. Implementuje OAuth 2.0, OpenID Connect a SAML ihned po vybalení, s předpřipravenými komponentami uživatelského rozhraní (UI) pro přihlášení, integracemi sociálního přihlášení, MFA a řízením přístupu na základě rolí — takže týmy mohou přidat produkční autentizaci, aniž by ji musely budovat od nuly.
Vlastní hostování Logto na vašem VPS vám poskytuje neomezený počet uživatelů za pevnou cenu, úplnou datovou suverenitu nad přihlašovacími údaji a daty relací a flexibilitu pro splnění požadavků na rezidenci dat nebo soulad s předpisy, které služby pro autentizaci třetích stran nemohou splnit.
Hlavní funkce Logto
OAuth 2.0 a OIDC
Standardní protokoly pro zabezpečení aplikací a API bez psaní vlastní autentizační logiky.
Integrace sociálního přihlášení
Přidejte Google, GitHub, Microsoft a desítky dalších poskytovatelů sociálních sítí do jakékoli aplikace s minimální konfigurací.
Vícefaktorové ověřování
Chraňte účty pomocí vícefaktorového ověřování TOTP, SMS a e-mailového OTP a bezheslovými přihlašovacími toky.
Řízení přístupu na základě rolí
Definujte role, oprávnění a rozsahy, abyste přesně kontrolovali, k čemu má každý uživatel nebo aplikace přístup.
Správa organizace
Podpora víceuživatelských SaaS aplikací s vestavěnými organizačními a týmovými strukturami a jednotným přihlášením (SSO) pro každou organizaci.
Proč provozovat Logto u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.