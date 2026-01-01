Implementujte OliveTin instalací na jedno kliknutí.
Lehké samoobslužné webové uživatelské rozhraní, které zpřístupňuje předdefinované shell příkazy jako bezpečná tlačítka pro spuštění jedním kliknutím.
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Co všechno můžete s produktem OliveTin vytvořit
OliveTin je malá služba v Go s vlastním hostováním, která mění předdefinované shell příkazy na bezpečná tlačítka spouštěná kliknutím ve webovém uživatelském rozhraní. Administrátor popisuje každou akci v konfiguračním souboru YAML – název, ikona, příkaz, volitelné argumenty, volitelný potvrzovací dialog – a OliveTin je vykreslí jako přehledný ovládací panel, který může kdokoli s přístupem vyvolat, aniž by se dotkl terminálu.
Vlastní hostování OliveTinu na vašem vlastním VPS poskytuje netechnickým členům domácnosti, junior kolegům nebo dotykovým obrazovkám ve stylu kiosku kontrolovanou podmnožinu operací, které mohou bezpečně spouštět – restartovat zaseknutou službu, odeslat paket wake-on-lan, obnovit knihovnu Plex, spustit zálohu – aniž byste museli předávat přihlašovací údaje SSH nebo vystavovat libovolné spouštění příkazů. Protože OliveTin spouští pouze příkazy, které jste explicitně deklarovali, rozsah dopadu zůstává omezen konfiguračním souborem YAML.
Hlavní funkce OliveTin
Akce definované v YAML
Popište každý shell příkaz v konfiguračním souboru OliveTin s názvem, ikonou, volitelnými argumenty a chováním při spuštění pro vykreslení uhlazeného panelu.
UI optimalizované pro dotyk
Responzivní jednostránková aplikace navržená pro telefony, tablety a nástěnné dotykové obrazovky – ideální pro automatizaci domácnosti typu kiosk.
Argument a rozbalovací vstupy
Přeměňte složité příkazy na rozbalovací nabídky, textová pole nebo přepínače zaškrtávacích políček, aby je netechničtí uživatelé pokaždé vyvolali se správnými parametry.
Potvrzovací dialogy
Označte citlivé akce požadovanými potvrzeními, aby nebezpečné příkazy vyžadovaly dodatečné kliknutí před spuštěním.
Minimální spotřeba zdrojů
Jediný binární soubor Go využívá jen několik MB RAM a minimální CPU, což je ideální pro umístění na VPS vedle náročnějších vlastních hostovaných služeb.
Webhook a API
Spouštějte akce externě prostřednictvím HTTP webhooků nebo REST API pro integraci OliveTinu do automatizací, skriptů a center domácí automatizace.
Proč provozovat OliveTin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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