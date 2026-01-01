Nasaďte Remminu instalací jedním kliknutím.
Víceprotokolový klient vzdálené plochy podporující RDP, VNC, SSH a SPICE, přístupný z libovolného webového prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Remmina vytvořit
Remmina je na funkce bohatý klient vzdálené plochy, který v rámci jediné aplikace podporuje protokoly RDP, VNC, SSH a SPICE, dostupný prostřednictvím rozhraní založeného na prohlížeči. Díky kontejnerizaci Remminy na VPS získáte přístup k serverům s Windows, linuxovým plochám a virtuálním strojům z jakéhokoli zařízení – spravovaných notebooků, tabletů nebo veřejných počítačů – aniž byste museli instalovat nativní klienty nebo konfigurovat software pro každé zařízení.
Centralizace Remminy na VPS vytváří zabezpečený jump host, kde jsou profily připojení a přihlašovací údaje uloženy na kontrolované infrastruktuře, namísto toho, aby byly rozptýleny po koncových zařízeních. Týmy těží ze sdíleného, konzistentně nakonfigurovaného přístupu ke všem vzdáleným systémům a noví členové se mohou okamžitě připojit ke každému požadovanému serveru bez individuálního nastavení.
Hlavní funkce Remmina
Víceprotokolový přístup
Připojte se přes RDP, VNC, SSH nebo SPICE ze stejného rozhraní, zahrnující servery Windows, desktopy Linux a virtuální stroje KVM na jednom místě.
Prohlížečové rozhraní
Přistupujte ke vzdáleným systémům z jakéhokoli zařízení s webovým prohlížečem – není nutná instalace nativního klienta na spravovaných noteboocích, tabletech nebo sdílených pracovních stanicích.
Uložené profily připojení
Ukládejte podrobnosti o připojení a přihlašovací údaje pro každý vzdálený systém, aby se týmy mohly okamžitě připojit, aniž by znovu zadávaly názvy hostitelů a ověřovací údaje.
Schránka a přenos souborů
Sdílejte obsah schránky a přenášejte soubory mezi vaší lokální relací a vzdálenými systémy prostřednictvím podporovaných protokolů pro plynulé mezistrojové pracovní postupy.
Centralizované úložiště přihlašovacích údajů
Uchovávejte hesla pro vzdálený přístup na zabezpečené infrastruktuře VPS, spíše než na koncových zařízeních, která by mohla být ztracena, ukradena nebo kompromitována.
Proč provozovat Remmina u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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