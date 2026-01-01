Implementujte Rundeck jedním kliknutím.
Open-source automatizace provozních příruček, která přeměňuje skripty a pracovní postupy na samoobslužné operace pro jakýkoli tým.
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Co všechno můžete s produktem Rundeck vytvořit
Rundeck je open-source systém pro automatizaci runbooků spravovaný společností PagerDuty. Přeměňuje provozní skripty, ad-hoc příkazy a komplexní vícestupňové postupy na verzované úlohy, které může kdokoli z týmu bezpečně spouštět z webového uživatelského rozhraní (UI), API nebo integrace chatu – aniž by musel rozdávat SSH klíče nebo produkční přihlašovací údaje.
Vlastní hostování Rundecku na vašem vlastním VPS udržuje definice úloh, historii spouštění a inventáře uzlů pod vaší kontrolou. Provozní, podpůrní a pohotovostní inženýři získají jedno auditované místo pro spouštění nasazení, restartování služeb, rotaci klíčů a řešení incidentů – čímž se kmenové znalosti přemění na opakovaně použitelnou automatizaci s omezeným oprávněním.
Hlavní funkce Rundeck
Samoobslužné úlohy
Zabalte skripty a příkazy shellu jako parametrizované úlohy, aby netechničtí uživatelé mohli bezpečně spouštět běžné provozní úkoly z webového UI.
Přístup na základě rolí
Granulární zásady ACL řídí, kdo může číst, spouštět, upravovat nebo mazat každou úlohu, projekt a uzel – ideální pro delegování bezpečného přístupu.
Orchestrace pracovních postupů
Řetězte kroky napříč stovkami vzdálených uzlů s podmíněnou logikou, obsluhou chyb a paralelním prováděním z jediného pracovního postupu.
Audit a historie provedení
Každý spuštěný úkol je zaznamenán s úplným výstupem, parametry a uživatelským jménem, které ho spustilo, což vám poskytuje kompletní auditní stopu operací.
API a webhooks
Spouštějte úlohy z CI/CD pipeline, monitorovacích upozornění nebo chatops pomocí plného REST API, přijímačů webhooků a CLI klienta.
Ekosystém pluginů
Rozšiřte Rundeck o vestavěné a komunitní pluginy pro AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira a desítky dalších integrací.
Proč provozovat Rundeck u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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