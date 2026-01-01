Nasaďte InfluxDB 2 instalací jedním kliknutím.
Jednotná platforma pro časové řady kombinující databázi, vizualizaci, upozorňování a zpracování dat v jediné aplikaci.
Vyberte si VPS balíček pro InfluxDB 2
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem InfluxDB 2 vytvořit
InfluxDB 2 je účelově vytvořená platforma pro časové řady, která v jedné aplikaci zvládá příjem, ukládání, dotazování, vizualizaci a upozorňování. Postavena na úložném enginu TSM s dotazovacím jazykem Flux, poskytuje vysokorychlostní příjem dat a efektivní kompresi spolu s moderním webovým uživatelským rozhraním – čímž eliminuje potřebu integrovat samostatné nástroje jako Grafana nebo Kapacitor pro základní pracovní postupy pozorovatelnosti.
Vlastní hostování InfluxDB 2 na vašem vlastním VPS eliminuje ceny za datový bod a náklady na odchozí data, které jsou běžné u spravovaných cloudových nabídek. Získáte předvídatelné náklady pro flotily IoT zařízení, monitorování infrastruktury a datové kanály finančních dat bez ohledu na objem příjmu dat, s trvalým úložištěm pro roky historické telemetrie.
Hlavní funkce InfluxDB 2
Dotazovací jazyk Flux
Flux je funkcionální skriptovací jazyk speciálně navržený pro data časových řad, umožňující transformace, agregace a spojování z více zdrojů v rámci jediného dotazu.
Integrované webové UI
Vestavěné rozhraní zahrnuje vizuální tvůrce dotazů, editor řídicích panelů a průzkumník dat, takže k zahájení práce není potřeba žádný externí vizualizační nástroj.
Integrované upozorňování
Nakonfigurujte prahové a deadman kontroly přímo v InfluxDB 2 s notifikačními koncovými body pro Slack, PagerDuty, HTTP webhooks a další.
Úkolový engine
Naplánujte skripty Flux pro downsampling, ETL transformace a agregaci dat bez externích úloh cron nebo samostatných služeb pipeline.
Řízení přístupu založené na tokenech
Jemnozrnné tokeny pro čtení/zápis vymezené pro konkrétní buckety umožňují jemnozrnnou kontrolu přístupu pro více týmů a aplikací sdílejících jednu instanci.
Proč provozovat InfluxDB 2 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.