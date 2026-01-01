Implementujte Misskey jedním kliknutím.
Open-source federovaná platforma sociálních médií propojující vaši komunitu s globálním fediversem prostřednictvím ActivityPub.
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Co všechno můžete s produktem Misskey vytvořit
Misskey je open-source platforma sociálních médií s bohatou sadou funkcí, vytvořená pro fediverse. Pomocí protokolu ActivityPub se vaše instance Misskey federuje s Mastodonem, Pleromou a tisíci dalších serverů fediverse, což vašim uživatelům poskytuje přístup ke globálnímu sociálnímu grafu, přičemž všechna data zůstávají na vaší vlastní infrastruktuře.
Na rozdíl od velkých centralizovaných platforem Misskey klade na první místo kontrolu komunity — vy nastavujete pravidla, moderační zásady a rozhodujete, kdo se může připojit. Samohosting na VPS znamená žádnou algoritmickou manipulaci, žádné shromažďování dat a žádné riziko, že platforma zanikne.
Hlavní funkce Misskey
Federace ActivityPub
Vaše instance se připojuje k více než 10 000 serverům fediverse, takže uživatelé mohou sledovat a komunikovat s účty na Mastodonu, Pleromě a dalších platformách, aniž by opustili vaši instanci.
Vlastní emoji reakce
Reagujte na jakýkoli příspěvek jakoukoli emotikonou – včetně vlastních, které nahrajete – což dalece přesahuje lajky jedním tlačítkem většiny platforem.
Integrovaný mediální disk
Každý uživatel získá osobní mediální disk pro nahrávání, organizaci a opětovné použití souborů a obrázků napříč příspěvky bez opětovného nahrávání.
Plugin a systém motivů
Rozšiřte Misskey pomocí pluginů poháněných AiScriptem a aplikujte vlastní motivy pro hlubokou personalizaci rozhraní pro vaši komunitu.
Flexibilní viditelnost poznámek
Každý příspěvek lze nastavit jako veřejný, na domovskou časovou osu, pouze pro sledující nebo jako přímou zprávu – což uživatelům dává podrobnou kontrolu nad tím, kdo co vidí.
Proč provozovat Misskey u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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