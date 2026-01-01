Implementujte Slash jedním kliknutím.
Správce zkratek s vlastním hostingem, který mění dlouhé URL adresy na zapamatovatelné s/ odkazy, přístupné přímo z adresního řádku vašeho prohlížeče.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Slash vytvořit
Slash je správce zkrácených odkazů s vlastním hostováním pro jednotlivce a týmy, kteří chtějí čistší způsob, jak sdílet a přistupovat k URL adresám. Namísto záložek roztroušených po prohlížečích nebo těžko zapamatovatelných přesměrovacích odkazů vám Slash umožňuje definovat zkratky s předponou s/ – zadejte s/docs do adresního řádku prohlížeče (s nainstalovaným rozšířením) a dostanete se přímo na místo určení. Zkratky lze označit štítky, seskupit do sdílených kolekcí a omezit na váš tým nebo je ponechat soukromé.
Na rozdíl od hostovaných zkracovačů odkazů, které zaznamenávají váš provoz a monetizují vaše data, vlastní hostování Slashe na VPS uchovává veškerou analytiku zkratek a data o používání na infrastruktuře, kterou ovládáte – není vyžadováno žádné předplatné, žádná externí služba, které byste museli důvěřovat, a žádný limit na počet zkratek, které můžete vytvořit.
Hlavní funkce Slash
Zkratky adresního řádku prohlížeče
Rozšíření prohlížeče pro Chrome a Firefox vám umožňují psát s/zkratku přímo do adresního řádku pro přechod na jakoukoli uloženou URL – nejsou potřeba žádná další kliknutí ani vyhledávání.
Sdílitelné kolekce
Seskupte související zkratky do vybraných sbírek a sdílejte je se svým týmem nebo veřejně prostřednictvím jednoho odkazu.
Analytika odkazů
Sledujte, jak často je každá zkratka využívána, a zjistěte zdroje návštěvnosti, abyste věděli, které odkazy jsou aktivně používány a které lze vyřadit.
Uspořádání na základě štítků
Přidejte štítky ke zkratkám pro rychlé filtrování a objevování v rámci rostoucí knihovny interních a týmových odkazů.
Sdílení týmových zkratek
Vytvářejte zkratky viditelné pro všechny členy pracovního prostoru, nebo je omezte pouze pro sebe – udržujte interní a osobní odkazy uspořádané na jednom místě.
Proč provozovat Slash u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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