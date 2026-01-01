Implementujte ZeroNote jedním kliknutím.
Jednotná šifrovaná aplikace pro poznámky, hesla, záložky a 2FA s šifrováním AES na straně klienta s nulovou znalostí.
Vyberte si VPS balíček pro ZeroNote
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ZeroNote vytvořit
ZeroNote je jednotná aplikace pro produktivitu s vlastním hostingem, která sjednocuje psaní poznámek, správu hesel, záložky a kódy dvoufaktorové autentizace do jediné šifrované aplikace. Využívá šifrování AES na straně klienta s architekturou nulové znalosti — server nikdy nevidí vaše nešifrovaná data, pouze vaše zařízení je může dešifrovat.
Vlastní hosting ZeroNote na VPS kombinuje čtyři samostatné nástroje do jedné soukromé, šifrované služby, kterou plně ovládáte. Úložiště SQLite s prioritou offline režimu zajišťuje, že data jsou vždy dostupná i bez připojení k internetu, chytré automatické označování udržuje položky automaticky uspořádané a volitelná synchronizace P2P nebo S3 rozšiřuje dostupnost napříč zařízeními.
Hlavní funkce ZeroNote
Šifrování s nulovou znalostí
Šifrování AES na straně klienta zajišťuje, že vaše poznámky, hesla a kódy 2FA jsou zašifrovány před opuštěním vašeho zařízení.
Jednotný nástroj
Nahraďte samostatný správce hesel, poznámkovou aplikaci, správce záložek a 2FA autentifikátor jedinou aplikací s vlastním hostováním.
Úložiště s offline prioritou
Data jsou uložena lokálně v SQLite, takže váš trezor zůstane přístupný i bez aktivního internetového připojení.
Chytré automatické označování
Chytré štítky automaticky kategorizují položky na základě typu obsahu a klíčových slov, udržují váš trezor uspořádaný bez ruční práce.
P2P a S3 synchronizace
Volitelně synchronizujte svůj šifrovaný trezor napříč zařízeními pomocí peer-to-peer synchronizace nebo vlastního úložiště kompatibilního s S3.
Proč provozovat ZeroNote u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.