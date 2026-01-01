Nasaďte PowerDNS-Admin instalací na jedno kliknutí.
Moderní webové rozhraní pro správu zón PowerDNS, záznamů, uživatelů a řízení přístupu z jednoho dashboardu.
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Co všechno můžete s produktem PowerDNS-Admin vytvořit
PowerDNS-Admin je open-source webové rozhraní pro autoritativní DNS server PowerDNS, které vám poskytuje přívětivé uživatelské rozhraní (UI) pro správu dopředných a reverzních DNS zón, záznamů, šablon a klíčů DNSSEC bez nutnosti upravovat konfigurační soubory nebo ručně vytvářet volání API. Podporuje řízení přístupu na základě rolí, oprávnění pro jednotlivé zóny, protokolování aktivit a autentizaci prostřednictvím LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) a vestavěných lokálních účtů s volitelným dvoufaktorovým ověřováním.
Tato šablona sdružuje PowerDNS-Admin s autoritativním serverem PowerDNS a backendem MariaDB, takže získáte plně integrovaný DNS hostingový stack na vašem vlastním VPS. Vlastní hosting umisťuje vaše nameservery, data zón a DNS API zcela na infrastrukturu, kterou ovládáte, bez poplatků za jednotlivé zóny a bez zapojení poskytovatele DNS třetí strany.
Hlavní funkce PowerDNS-Admin
Uživatelské rozhraní pro správu zón
Vytvářejte, upravujte a odstraňujte dopředné a reverzní DNS zóny a záznamy prostřednictvím přehledného webového ovládacího panelu namísto úpravy souborů zón nebo volání nezpracovaných API.
Integrovaný PowerDNS server
Obsahuje připravený autoritativní server PowerDNS s povoleným HTTP API a předem propojený s administrátorským rozhraním, takže je celý systém ihned funkční.
Řízení přístupu na základě rolí
Přiřaďte administrátory, operátory a uživatele na úrovni zón s podrobnými oprávněními pro jednotlivé zóny, aby týmy mohly spravovat DNS, aniž by sdílely jeden superadministrátorský účet.
Podniková autentizace
Připojte se k existujícím systémům identit pomocí LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) a volitelného dvoufaktorového ověřování TOTP pro místní účty.
Protokolování aktivit a audit
Každá změna zóny a záznamu je zaznamenána s odpovědným uživatelem, což vám poskytuje úplnou auditní stopu pro dodržování předpisů a řešení incidentů.
Šablony zón a IDN
Opakovaně použitelné šablony zón urychlují zprovoznění nových domén, zatímco plná podpora IDN a Punycode pokrývá internacionalizované názvy domén bez ruční konverze.
Proč provozovat PowerDNS-Admin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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