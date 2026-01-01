Nasaďte EmonCMS s instalací na jedno kliknutí.
Webová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem pro zaznamenávání a vizualizaci dat ze senzorů energie, teploty a životního prostředí v průběhu času.
Vyberte si VPS balíček pro EmonCMS
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem EmonCMS vytvořit
EmonCMS je open-source backend projektu OpenEnergyMonitor, vytvořený speciálně pro časové řady energetických, teplotních a environmentálních dat. Na rozdíl od univerzálních dashboardů je každá komponenta — od vstupních zpracovatelských pipeline až po úložné enginy PHPFina a PHPTimeSeries — vyladěna pro roky vysoce přesných senzorových dat na skromném hardwaru.
Vlastní hostování EmonCMS na VPS udržuje měření z domácnosti, solárních panelů, tepelných čerpadel a IoT zcela pod vaší kontrolou, bez omezení počtu feedů nebo cloudových předplatných. Přibalený MQTT broker, MariaDB a Redis stack přijímá data z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant a jakéhokoli HTTP nebo MQTT-kompatibilního senzoru.
Hlavní funkce EmonCMS
Kanály časových řad
Vlastní enginy PHPFina a PHPTimeSeries ukládají po mnoho let údaje ze senzorů s vysokým rozlišením mnohem efektivněji než obecná databáze SQL.
Vstupy MQTT a HTTP
Přijímejte data z emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant nebo z jakéhokoli zařízení, které může publikovat MQTT nebo volat HTTP API.
Zpracování vstupu
Řetězové převody jednotek, akumulátory výkonu na energii, omezení rychlosti a virtuální kanály bez psaní kódu nebo externích skriptů.
Dashboardy a grafy
Editor řídicího panelu s funkcí drag-and-drop s grafy s více řadami, měřidly a sloupcovými grafy pro živou a historickou vizualizaci dat ze senzorů.
Aplikace pro spotřebu energie
Předpřipravené aplikace pro solární FVE, tepelná čerpadla, elektromobily a spotřebu v domácnosti poskytují přehledy bez ruční konfigurace.
REST API a exporty
Čtěte a zapisujte každý kanál prostřednictvím zdokumentovaného REST API a exportujte nezpracovaná data CSV pro offline analýzu nebo zálohu.
Proč provozovat EmonCMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.