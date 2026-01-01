Implementujte Leantime jedním kliknutím
Open-source platforma pro řízení projektů navržená pro neprojektové manažery, kombinující nástroje pro strategii, plánování a realizaci.
Vyberte si VPS balíček pro Leantime
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Leantime vytvořit
Leantime je open-source systém pro správu projektů, vytvořený speciálně pro týmy, které potřebují efektivní koordinaci bez složitých metodik projektového řízení. Kombinuje Kanban nástěnky, Ganttovy diagramy, časové výkazy, wiki a unikátní strategické nástroje jako Lean Canvas a SWOT analýzu v jedné ucelené platformě — dostupná je ve více než 20 jazycích s podporou LDAP a OIDC pro podniková prostředí.
Provozování Leantime na vašem VPS znamená neomezený počet uživatelů, neomezený počet projektů a žádné poplatky za licence na uživatele. Vaše projektová data, strategické plány a historie týmu zůstávají na infrastruktuře, kterou kontrolujete, podpořené MariaDB pro spolehlivé ukládání dat.
Hlavní funkce Leantime
Různá zobrazení úkolů
Přepínejte mezi Kanban nástěnkami, Ganttovými diagramy, kalendářem, seznamem a tabulkovými zobrazeními tak, aby to odpovídalo preferovanému způsobu práce vašeho týmu.
Strategické plánovací nástroje
Vytvořte Lean Canvas, Business Model Canvas a SWOT analýzu přímo v platformě, abyste sladili každodenní úkoly s obchodními cíli.
Vestavěné sledování času
Zaznamenávejte hodiny k úkolům a projektům pro přesnou fakturaci, výplaty a analýzu nákladů projektu bez samostatného nástroje.
Bez omezení uživatelů
Přidejte libovolný počet členů týmu s oprávněními na základě rolí pro každý projekt a bez licenčních poplatků za každé místo.
Podniková autentizace
Připojte se k poskytovatelům LDAP nebo OIDC a povolte dvoufaktorové ověřování pro celoorganizační bezpečnostní standardy.
Proč provozovat Leantime u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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