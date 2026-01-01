Instalace LNbits jedním kliknutím.
Open-source Lightning peněženka a systém účtů s kasičkami na spropitné, paywally, tlačítky pro dary a předplatným pro tvůrce.
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Co všechno můžete s produktem LNbits vytvořit
LNbits je bezplatný, open-source systém peněženky a účtů Bitcoin Lightning Network, který promění jakýkoli kompatibilní backend Lightning v multiuživatelskou platformu. Namísto provozování peněženky s jedním uzlem vám LNbits umožňuje zřídit neomezený počet podpeněženek, každou s vlastními API klíči, zůstatkem a kontrolou přístupu — ideální pro tvůrce, komunity, firmy a vývojáře, kteří chtějí vydávat Lightning účty, aniž by se vzdali správy podkladového uzlu.
Rozšiřitelná architektura pluginů obsahuje desítky hotových rozšíření pokrývajících spropitné, paywally, prodejní terminály, předplatné, služby LNURL, scrub odkazy a další. Vlastní hostování LNbits na vašem vlastním VPS udržuje Lightning kanály, platební data a vztahy se zákazníky zcela pod vaší kontrolou, bez správce třetí strany nebo poplatků za transakci.
Hlavní funkce LNbits
Účty s více peněženkami
Umožněte neomezené podúčty nad jedním backendem Lightning, každý s vlastním zůstatkem, klíči REST API a izolovanou historií transakcí.
Nádoby na spropitné a platební brány
Vestavěná rozšíření umožňují tvůrcům přidávat virtuální kasičky na spropitné, tlačítka pro dary, zpoplatněné odkazy a úrovně předplatného, aniž by museli psát vlastní platební kód.
Zásuvné zdroje financování
Připojte se k LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC a mnoha dalším – přepínejte backendy z administračního rozhraní bez opětovného nasazení.
Tržiště rozšíření
Nainstalujte komunitní rozšíření pro platební terminály, služby LNURL, čištění odkazů, loterijní hry, dárkové karty a desítky dalších přímo z uživatelského rozhraní.
Vývojářské REST API
Každá peněženka zpřístupňuje zdokumentované REST API a rozhraní WebSocket, aby aplikace mohly programově vystavovat faktury, kontrolovat zůstatky a přijímat platební události.
Vlastní kontrola
Spusťte celý stack na svém vlastním VPS a Lightning nodu — žádný správce třetí strany nedrží finanční prostředky a neplatí se žádné poplatky za platformu za transakci.
Proč provozovat LNbits u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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