Implementujte OrangeHRM jedním kliknutím.
Open-source systém pro řízení lidských zdrojů pro správu zaměstnanců, dovolených, náboru a HR procesů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OrangeHRM vytvořit
OrangeHRM je plně open-source platforma pro řízení lidských zdrojů, používaná tisíci organizacemi po celém světě. Pokrývá celý životní cyklus HR – od záznamů o zaměstnancích a správy dovolených po hodnocení výkonu, náborové procesy a sledování času – v jediné vlastně hostované aplikaci.
Hostování OrangeHRM na vašem vlastním VPS udržuje veškerá data zaměstnanců, mzdové informace a HR záznamy pod vaší přímou kontrolou bez poplatků za uživatele za SaaS. Získáte plný přístup k databázi pro vlastní reporty a integrace, přičemž si zachováte úplné vlastnictví citlivých dat o pracovní síle.
Hlavní funkce OrangeHRM
Správa zaměstnanců
Spravujte centralizovaný adresář zaměstnanců s historií zaměstnání, dokumenty, kvalifikacemi a organizační strukturou na jednom místě.
Dovolená a docházka
Spravujte nároky na dovolenou, schvalovací procesy, kalendáře svátků a záznamy docházky pro všechny vaše zaměstnance.
Náborový modul
Sledujte volná pracovní místa, žádosti uchazečů, fáze pohovorů a rozhodnutí o přijetí bez samostatného nástroje ATS.
Recenze výkonu
Provádějte strukturované hodnotící cykly s nastavováním cílů, 360stupňovou zpětnou vazbou a konfigurovatelnými pracovními postupy přezkumu.
Sledování času a projektů
Zaznamenávejte časové výkazy pro projekty a zákazníky, se schvalovacími postupy a exportovatelnými zprávami pro fakturaci nebo mzdy.
Proč provozovat OrangeHRM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
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