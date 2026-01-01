Sleva až 69 % na FMD (Find My Device)

Nasaďte FMD jedním kliknutím.

Server Najít moje zařízení s vlastním hostingem, šetrný k soukromí, pro lokalizaci, prozvonění a vzdálené vymazání vašich telefonů a tabletů Android.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte FMD jedním kliknutím.

Vyberte si VPS balíček pro FMD (Find My Device)

68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem FMD (Find My Device) vytvořit

FMD (Find My Device) je open-source, s vlastním hostováním alternativa k aplikaci Najít moje zařízení od Googlu. Funguje společně s aplikací FMD pro Android: vaše telefony hlásí svou šifrovanou polohu na váš vlastní server, ke kterému se dostanete přes přehledné webové rozhraní, abyste mohli lokalizovat ztracené nebo odcizené zařízení, nechat ho zazvonit, pořídit snímek, zamknout obrazovku nebo spustit vzdálené vymazání dat. Každý příkaz je směrován přes váš vlastní server, takže žádná třetí strana nikdy nevidí, kde se vaše zařízení nacházejí.

Protože si jej hostujete sami na svém vlastním VPS, vaše historie polohy a data zařízení nikdy neopustí infrastrukturu, kterou ovládáte – není vyžadován účet Google a nedochází k závislosti na dodavateli. End-to-end šifrování udržuje data nečitelná i pro server, což vám dává jistotu komerční služby pro sledování zařízení, aniž byste obětovali soukromí.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce FMD (Find My Device)

Najděte ztracená zařízení

Určete poslední nahlášenou GPS polohu jakéhokoli registrovaného telefonu nebo tabletu přímo z webového rozhraní, i když je zařízení mimo dosah.

Vzdálené příkazy

Spusťte hlasité vyzvánění, pořiďte fotografii, zamkněte obrazovku nebo vzdáleně vymažte data, abyste ochránili ztracené nebo odcizené zařízení.

Koncové šifrování

Údaje o poloze jsou šifrovány na zařízení, než se dostanou na server, takže nikdo — ani hostitel — nemůže přečíst vaši polohu.

Doprovodná aplikace pro Android

Spáruje se s open-source aplikací FMD pro Android pro hlášení polohy a příjem příkazů bez závislosti na Službách Google Play.

Bez účtu Google

Nahraďte Google Najít moje zařízení službou, kterou plně ovládáte, bez nutnosti cloudového účtu nebo závislosti na dodavateli.

Proč provozovat FMD (Find My Device) u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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