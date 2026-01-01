Nasaďte FMD jedním kliknutím.
Server Najít moje zařízení s vlastním hostingem, šetrný k soukromí, pro lokalizaci, prozvonění a vzdálené vymazání vašich telefonů a tabletů Android.
Vyberte si VPS balíček pro FMD (Find My Device)
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FMD (Find My Device) vytvořit
FMD (Find My Device) je open-source, s vlastním hostováním alternativa k aplikaci Najít moje zařízení od Googlu. Funguje společně s aplikací FMD pro Android: vaše telefony hlásí svou šifrovanou polohu na váš vlastní server, ke kterému se dostanete přes přehledné webové rozhraní, abyste mohli lokalizovat ztracené nebo odcizené zařízení, nechat ho zazvonit, pořídit snímek, zamknout obrazovku nebo spustit vzdálené vymazání dat. Každý příkaz je směrován přes váš vlastní server, takže žádná třetí strana nikdy nevidí, kde se vaše zařízení nacházejí.
Protože si jej hostujete sami na svém vlastním VPS, vaše historie polohy a data zařízení nikdy neopustí infrastrukturu, kterou ovládáte – není vyžadován účet Google a nedochází k závislosti na dodavateli. End-to-end šifrování udržuje data nečitelná i pro server, což vám dává jistotu komerční služby pro sledování zařízení, aniž byste obětovali soukromí.
Hlavní funkce FMD (Find My Device)
Najděte ztracená zařízení
Určete poslední nahlášenou GPS polohu jakéhokoli registrovaného telefonu nebo tabletu přímo z webového rozhraní, i když je zařízení mimo dosah.
Vzdálené příkazy
Spusťte hlasité vyzvánění, pořiďte fotografii, zamkněte obrazovku nebo vzdáleně vymažte data, abyste ochránili ztracené nebo odcizené zařízení.
Koncové šifrování
Údaje o poloze jsou šifrovány na zařízení, než se dostanou na server, takže nikdo — ani hostitel — nemůže přečíst vaši polohu.
Doprovodná aplikace pro Android
Spáruje se s open-source aplikací FMD pro Android pro hlášení polohy a příjem příkazů bez závislosti na Službách Google Play.
Bez účtu Google
Nahraďte Google Najít moje zařízení službou, kterou plně ovládáte, bez nutnosti cloudového účtu nebo závislosti na dodavateli.
Proč provozovat FMD (Find My Device) u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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