Implementujte Evolution Go jednoklikovou instalací.
Výkonná WhatsApp API brána v jazyce Go pro automatizaci zpráv s nízkými nároky na prostředky a správu více instancí.
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Co všechno můžete s produktem Evolution Go vytvořit
Evolution Go je brána pro WhatsApp API přepsaná v Go, navržená jako lehká a efektivní alternativa k Evolution API založenému na Node.js. Postavená na knihovně whatsmeow, poskytuje stejné základní možnosti automatizace zpráv — správu více instancí, události webhooků a RESTful API — přičemž spotřebovává výrazně méně paměti a spouští se bleskově díky kompilovanému běhovému prostředí Go a nativnímu modelu souběžnosti.
Vlastní hostování Evolution Go na vašem VPS maximalizuje výhodu efektivnějšího využití zdrojů díky jeho kompilované binárce. Všechny ověřovací údaje a data konverzací jsou uloženy ve vaší vlastní databázi PostgreSQL, čímž je zajištěna suverenita dat a soulad s předpisy bez nákladů za zprávu, které činí komerční poskytovatele WhatsApp drahými ve velkém měřítku.
Hlavní funkce Evolution Go
Go-Native Výkon
Zkompilovaná binární verze s konkurencí založenou na gorutinách zvládá tisíce souběžných připojení s pamětí 50-150 MB na instanci, což je mnohem méně než verze Node.js.
Správa více instancí
Provozujte více čísel WhatsApp z jednoho nasazení, přičemž každá instance je nezávisle řízena a monitorována prostřednictvím REST API.
Doručení událostí Webhooku
Webhooks v reálném čase okamžitě odesílají události zpráv, připojení a skupin do vaší aplikace, což umožňuje automatizované toky odpovědí a integraci CRM.
Duální databázová architektura
Ověřování a uživatelská data jsou uložena v samostatných databázích PostgreSQL, což zjednodušuje zálohování a umožňuje granulární řízení přístupu pro nasazení s ohledem na bezpečnost.
Podpora fronty zpráv
Volitelná integrace RabbitMQ (AMQP) a NATS umožňuje škálovatelné architektury řízené událostmi pro vysokokapacitní operace se zprávami.
Proč provozovat Evolution Go u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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