Implementujte ShinyProxy jedním kliknutím.
Open-source server pro nasazování Shiny, Dash, Streamlit a dalších datových aplikací s vestavěnou autentizací.
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Co všechno můžete s produktem ShinyProxy vytvořit
ShinyProxy je open-source server vyvinutý společností Open Analytics pro hostování interaktivních datových aplikací napsaných v R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio a mnoha dalších frameworcích. Spouští každou uživatelskou relaci v izolovaném kontejneru Docker a poté proxyuje HTTP a WebSocket provoz zpět do prohlížeče, takže každý návštěvník získá čisté prostředí, aniž by znečišťoval sdílený stav.
Vlastní hostování ShinyProxy na vašem vlastním VPS udržuje proprietární modely, datové sady a dashboardy uvnitř vašeho perimetru a zároveň poskytuje týmům podnikové funkce – ověřování, řízení přístupu na základě skupin, protokolování využití – bez licencování na uživatele nebo závislosti na dodavateli.
Hlavní funkce ShinyProxy
Uživatelské kontejnery
Každá relace vytvoří svůj vlastní kontejner Docker, takže uživatelé nikdy nesdílí stav, relace ani výpočetní zdroje.
Podpora více frameworků
Hostujte R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode a jakoukoli jinou webovou aplikaci zabalenou jako kontejner.
Zásuvné ověřování
Připojte LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak nebo sociální přihlášení pro zabezpečení aplikací s řízením přístupu na základě skupin.
Analytika použití
Vestavěné protokolování událostí zaznamenává spuštění aplikací, doby trvání a aktivní relace pro plánování kapacity a audit.
Streamování přes WebSocket
Nativní proxyování WebSocket a HTTP/2 udržuje interaktivní aplikace Shiny a Dash responzivní i při zatížení.
Admin řídicí panel
Živý administrátorský pohled zobrazuje spuštěné kontejnery, umožňuje operátorům kontrolovat aktivitu a zastavovat relace na vyžádání.
Proč provozovat ShinyProxy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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