Implementujte VueTorrent jedním kliknutím.
Moderní webové uživatelské rozhraní Vue.js pro qBittorrent s vyladěným designem připraveným pro mobilní zařízení a bohatými funkcemi pro správu torrentů.
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Co všechno můžete s produktem VueTorrent vytvořit
VueTorrent je open-source náhrada webového rozhraní pro qBittorrent, vytvořená pomocí Vue 3 a Vuetify aktivní komunitou přispěvatelů. Nahrazuje zastaralé výchozí rozhraní qBittorrentu rychlou, responzivní single-page aplikací navrženou tak, aby působila nativně jak v desktopových prohlížečích, tak na mobilních zařízeních, včetně instalace jako progresivní webové aplikace (PWA).
Tato implementace sdružuje VueTorrent s image LinuxServer qBittorrent prostřednictvím oficiálně podporovaného Docker modu, takže jeden kontejner obsahuje jak BitTorrent engine, tak moderní rozhraní. Vlastní hostování na VPS poskytuje nepřetržité seedování, šířku pásma datacentra a plnou kompatibilitu s automatizačním stackem arr prostřednictvím standardního qBittorrent WebAPI.
Hlavní funkce VueTorrent
Vue 3 Webové UI
Jednostránkové rozhraní postavené na Vue 3 a Vuetify nahrazuje zastaralé výchozí uživatelské rozhraní qBittorrent s plynulou navigací a živými aktualizacemi.
Mobilní a PWA připraveno
Responzivní rozvržení funguje na telefonech a tabletech a lze ji nainstalovat jako progresivní webovou aplikaci pro zážitek jako z nativní aplikace.
Světlé a tmavé motivy
Vestavěná světlá a tmavá témata s konfigurovatelnými sloupci ovládacího panelu vám umožňují přizpůsobit, jaké vlastnosti torrentu jsou viditelné na první pohled.
Klávesové zkratky
Prvotřídní klávesové zkratky včetně vícenásobného výběru, zaměření vyhledávání a zavírání dialogových oken urychlují každodenní správu torrentů.
Plné qBittorrent API
Používá standardní WebAPI qBittorrent, takže Sonarr, Radarr, Lidarr a další nástroje arr fungují bez jakékoli další konfigurace.
Sdružený backend
Dodává se jako modifikace Dockeru na LinuxServer qBittorrent, takže jeden kontejner poskytuje jak torrentový modul, tak i moderní uživatelské rozhraní.
Proč provozovat VueTorrent u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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