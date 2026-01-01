Sleva až 69 % na Apache Guacamole

Nasaďte Apache Guacamole pomocí instalace na jedno kliknutí.

Bezklientová brána pro vzdálenou plochu pro přístup k připojením RDP, SSH, VNC a Telnet přímo z vašeho webového prohlížeče.

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139,99  Kč /měs.
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Nasaďte Apache Guacamole pomocí instalace na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
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Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
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Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Apache Guacamole vytvořit

Apache Guacamole je bezklientová brána pro vzdálenou plochu, která vám umožňuje přístup k serverům RDP, VNC, SSH a Telnet z jakéhokoli moderního webového prohlížeče — bez pluginů, bez nativního klientského softwaru a bez nutnosti nastavení pro každé zařízení. Prohlížeč se stará o vykreslování, zatímco serverový démon překládá protokoly, díky čemuž je vzdálený přístup stejně jednoduchý jako otevření URL adresy.

Vlastní hostování Guacamole na vašem VPS promění váš server v centrální jump host pro správu vzdálených strojů kdekoli na světě. Vestavěná správa uživatelů, auditní protokoly a sdílení připojení jej činí stejně užitečným pro samostatné administrátory i malé týmy, přičemž všechny přihlašovací údaje a relace zůstávají pod vaší přímou kontrolou.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Apache Guacamole

Přístup přes prohlížeč bez klienta

Připojte se k libovolnému hostiteli RDP, VNC, SSH nebo Telnet přímo ze záložky prohlížeče – bez klientského softwaru, bez pluginů, bez obcházení firewallu.

Víceprotokolová podpora

Vestavěné adaptéry pro RDP, VNC, SSH, Telnet a Kubernetes pokrývají každodenní potřeby administrátorů, vývojářů a bezpečnostních týmů.

Centralizované přihlašovací údaje

Uložte hesla k serverům, SSH klíče a certifikáty jednou v Guacamole a udělte uživatelům přístup, aniž byste kdy sdíleli podkladová tajemství.

Správa uživatelů a skupin

Oprávnění založená na rolích, integrace LDAP a SAML a pravidla přístupu pro jednotlivá připojení udržují velké týmy organizované, jak roste seznam připojení.

Nahrávání relací a audit

Volitelné nahrávání relací a podrobné protokoly aktivit usnadňují audit, kdo se kam připojil a co dělal.

Proč provozovat Apache Guacamole u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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