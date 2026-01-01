Nasaďte Apache Guacamole pomocí instalace na jedno kliknutí.
Bezklientová brána pro vzdálenou plochu pro přístup k připojením RDP, SSH, VNC a Telnet přímo z vašeho webového prohlížeče.
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Co všechno můžete s produktem Apache Guacamole vytvořit
Apache Guacamole je bezklientová brána pro vzdálenou plochu, která vám umožňuje přístup k serverům RDP, VNC, SSH a Telnet z jakéhokoli moderního webového prohlížeče — bez pluginů, bez nativního klientského softwaru a bez nutnosti nastavení pro každé zařízení. Prohlížeč se stará o vykreslování, zatímco serverový démon překládá protokoly, díky čemuž je vzdálený přístup stejně jednoduchý jako otevření URL adresy.
Vlastní hostování Guacamole na vašem VPS promění váš server v centrální jump host pro správu vzdálených strojů kdekoli na světě. Vestavěná správa uživatelů, auditní protokoly a sdílení připojení jej činí stejně užitečným pro samostatné administrátory i malé týmy, přičemž všechny přihlašovací údaje a relace zůstávají pod vaší přímou kontrolou.
Hlavní funkce Apache Guacamole
Přístup přes prohlížeč bez klienta
Připojte se k libovolnému hostiteli RDP, VNC, SSH nebo Telnet přímo ze záložky prohlížeče – bez klientského softwaru, bez pluginů, bez obcházení firewallu.
Víceprotokolová podpora
Vestavěné adaptéry pro RDP, VNC, SSH, Telnet a Kubernetes pokrývají každodenní potřeby administrátorů, vývojářů a bezpečnostních týmů.
Centralizované přihlašovací údaje
Uložte hesla k serverům, SSH klíče a certifikáty jednou v Guacamole a udělte uživatelům přístup, aniž byste kdy sdíleli podkladová tajemství.
Správa uživatelů a skupin
Oprávnění založená na rolích, integrace LDAP a SAML a pravidla přístupu pro jednotlivá připojení udržují velké týmy organizované, jak roste seznam připojení.
Nahrávání relací a audit
Volitelné nahrávání relací a podrobné protokoly aktivit usnadňují audit, kdo se kam připojil a co dělal.
Proč provozovat Apache Guacamole u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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