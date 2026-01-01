Nasaďte Hiccup instalací na jedno kliknutí.
Rychlá, statická úvodní stránka pro uspořádání vašich nejdůležitějších odkazů a záložek na jednom místě.
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Co všechno můžete s produktem Hiccup vytvořit
Hiccup je lehká, open-source statická úvodní stránka navržená tak, aby vaše nejpoužívanější odkazy byly v popředí. Vytvořená jako aplikace React obsluhovaná Nginxem, nevyžaduje žádnou databázi ani backend — pouze konfigurační soubor JSON, který můžete upravovat přímo nebo spravovat prostřednictvím vestavěného editoru konfigurace. Doporučené karty, organizované kategorie a výkonný vyhledávací panel s podporou více poskytovatelů umožňují triviálně rychle přejít na jakoukoli záložku z jediné karty.
Vlastní hostování Hiccupu na vašem vlastním VPS znamená, že vaše záložky zůstanou soukromé, načítají se okamžitě ze statických souborů a zůstanou přístupné z jakéhokoli zařízení. Díky podpoře PWA, klávesovým zkratkám, správě odkazů přetažením a režimu pouze pro čtení pro sdílené obrazovky se Hiccup hodí stejně dobře jako osobní úvodní stránka prohlížeče nebo jako domácí dashboard pro sdílené služby.
Hlavní funkce Hiccup
Víceposkytovatelské vyhledávání
Vyhledávejte napříč Google, DuckDuckGo, Amazon a vlastními poskytovateli současně, nebo přejděte přímo na uložený odkaz podle názvu nebo štítku.
Editor konfigurace JSON
Spravujte svůj celý ovládací panel prostřednictvím vestavěného editoru konfigurace – načtěte z URL nebo místního souboru, zobrazte náhled více konfigurací a kdykoli stáhněte zálohy.
Přetáhněte odkazy
Přidejte nebo aktualizujte odkazy a pozadí karet přetažením URL adres nebo obrázků z jiného okna prohlížeče přímo na libovolnou kartu.
Navigace klávesnicí
Plná podpora klávesových zkratek vám umožňuje otevírat odkazy, přepínat režim úprav a procházet ovládací panel, aniž byste se dotkli myši.
PWA a připraveno pro mobilní zařízení
Nainstalujte Hiccup jako progresivní webovou aplikaci na jakékoli zařízení pro rychlý přístup z domovské obrazovky ke všem vašim záložkám z počítače nebo mobilu.
Proč provozovat Hiccup u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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