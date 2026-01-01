Implementujte Kroki instalaci jedním kliknutím.
Jednotné API pro diagramy jako kód, které převádí textové popisy na diagramy pomocí více než 30 podporovaných knihoven.
Vyberte si VPS balíček pro Kroki
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kroki vytvořit
Kroki je jednotné HTTP API pro generování diagramů z textových popisů. Namísto instalace a údržby samostatných nástrojů pro každý formát diagramu, Kroki zastřešuje přes 30 knihoven diagramů — včetně PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr a Excalidraw — za jediným koncovým bodem, který vrací výstup ve formátu SVG, PNG nebo PDF.
Vlastní hostování Kroki na vašem VPS odstraňuje jakoukoli závislost na veřejných renderovacích službách, udržuje citlivé architektonické diagramy ve vaší síti a umožňuje vám integrovat generování diagramů do dokumentačních pipeline, wiki a CI/CD workflow bez omezení rychlosti nebo opuštění dat z vaší infrastruktury.
Hlavní funkce Kroki
30+ knihoven diagramů
Vykreslování PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN a mnoha dalších z jednoho koncového bodu API.
Více výstupních formátů
Získejte diagramy ve formátu SVG, PNG, PDF nebo Base64 – vyberte si formát, který se hodí pro vaši sadu nástrojů pro dokumentaci.
Integrace pipeline
Plně kompatibilní s Asciidoctor, Confluence, GitLab a jakýmkoli nástrojem, který podporuje syntaxi bloků diagramů Kroki.
Bez externích volání
Veškeré vykreslování probíhá lokálně na vašem VPS – architektura a systémové diagramy nikdy neopustí vaši infrastrukturu.
Jednoduché HTTP API
Odešlete požadavek POST se zdrojem diagramu nebo vložte URL adresu GET – není vyžadováno žádné SDK ani klientská knihovna.
Proč provozovat Kroki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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