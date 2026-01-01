Implementujte GrowthBook jedním kliknutím.
Open-source platforma pro přepínání funkcí a A/B testování s nativní analýzou experimentů v datovém skladu.
Vyberte si VPS balíček pro GrowthBook
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GrowthBook vytvořit
GrowthBook je open-source platforma pro feature flagy a A/B testování, která dává inženýrským a produktovým týmům plnou kontrolu nad svou experimentální infrastrukturou. Připojuje se přímo k vašemu stávajícímu datovému skladu – BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse nebo PostgreSQL – takže výsledky experimentů jsou analyzovány tam, kde se vaše data již nacházejí, bez nutnosti posílat události přes službu třetí strany.
Vlastní hostování GrowthBooku na vašem VPS odstraňuje cenotvorbu za uživatele, udržuje konfigurace experimentů a uživatelská data na vaší vlastní infrastruktuře a umožňuje neomezený počet členů týmu a experimentů za pevnou cenu infrastruktury – což je klíčové pro týmy v regulovaných odvětvích nebo pro ty, kteří vyvíjejí produkty citlivé na soukromí.
Hlavní funkce GrowthBook
Pokročilé A/B testování
Provádějte experimenty s Bayesovskými a frekventistickými statistickými metodami, redukcí rozptylu CUPED a sekvenčním testováním, abyste dospěli k závěrům rychleji s větší přesností.
Správa příznaků funkcí
Cílené zavádění funkcí podle atributů uživatelů, procentuálního podílu nebo příznaků předpokladů umožňuje postupné uvolňování a okamžité vrácení zpět bez nutnosti nových nasazení.
Skladově nativní analýza
Metriky experimentů se počítají přímo v BigQuery, Snowflake, Redshift nebo PostgreSQL, přičemž citlivá data zůstávají ve vaší stávající infrastruktuře.
Vícejazyčné SDK
Integrujte GrowthBook do jakéhokoli stacku s oficiálními SDK pro React, JavaScript, Python, Go, Ruby, PHP, iOS, Android a další.
Vizuální editor experimentů
Spusťte A/B testy bez kódu na webových stránkách pomocí vizuálního editoru, aniž byste vyžadovali technické změny v kódové základně aplikace.
Proč provozovat GrowthBook u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.