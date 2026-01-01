Implementujte mStream jedním kliknutím.
Lehký, samoobslužný server pro streamování hudby s čistým webovým přehrávačem a nativními mobilními aplikacemi.
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Co všechno můžete s produktem mStream vytvořit
mStream je lehký streamovací server pro hudbu založený na Node.js, zaměřený na zpřístupnění vaší sbírky online s minimální konfigurací. Stačí nahrát hudbu do svazku knihovny a mStream ji automaticky naskenuje, zaindexuje a zpřístupní prostřednictvím čistého responzivního webového přehrávače — a navíc nativní aplikace pro iOS a Android, které využívají stejné backendové API pro offline poslech a plynulé přehrávání na mobilních zařízeních.
Vlastní hosting mStream na VPS vám poskytuje soukromý, nepřetržitý přístup k vaší hudební knihovně z jakéhokoli zařízení, bez omezení úložiště, limitů zařízení nebo licenčních změn komerčních streamovacích služeb. Výchozí veřejný režim upřednostňuje okamžitou použitelnost; účty pro jednotlivé uživatele lze přidat prostřednictvím administrátorského rozhraní, jakmile se rozhodnete server zveřejnit.
Hlavní funkce mStream
Knihovna pro přetahování a streamování
Přidejte soubory do složky s hudbou a mStream je automaticky načte – žádný krok ručního importu, žádný skener mediální knihovny, který by bylo třeba nejprve konfigurovat.
Nativní mobilní aplikace
Oficiální aplikace pro iOS a Android se připojují k vašemu serveru pro offline přehrávání, plynulé přechody a transkódování optimalizované pro mobilní data.
Víceuživatelské účty
Volitelné uživatelské účty s řízením přístupu pro jednotlivé knihovny umožňují domácnostem sdílet jeden server, aniž by se slučovaly hudební sbírky.
Responzivní webový přehrávač
Moderní HTML5 přehrávač, který hladce funguje na stolních a mobilních prohlížečích s playlisty, vyhledáváním, obaly alb a náhodným přehráváním.
Správcovské uživatelské rozhraní pro ladění
Živé administrační rozhraní ovládá přepínání veřejného režimu, nahrávání, úpravy souborů a uzamčení účtu bez restartování serveru.
Proč provozovat mStream u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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