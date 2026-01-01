Implementujte Yaade jednoklikovou instalací.
Open-source kolaborativní vývojové prostředí API s vlastním hostováním, vytvořené pro týmy, které si cení soukromí dat.
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Co všechno můžete s produktem Yaade vytvořit
Yaade je open-source vývojové prostředí API s vlastním hostováním, navržené jako alternativa s důrazem na soukromí k cloudovým klientům API. Na rozdíl od hostovaných nástrojů, které ukládají vaše kolekce API a citlivá data na servery třetích stran, Yaade uchovává všechna data na vaší vlastní infrastruktuře – včetně přihlašovacích údajů, tokenů a historie požadavků.
Týmy mohou bezpečně sdílet kolekce API, spravovat více prostředí, spouštět JavaScriptové skripty jako úlohy cron nebo prostřednictvím API a importovat z OpenAPI nebo Postman. Díky vestavěné podpoře více uživatelů, přístupovým tokenům, autentizaci OAuth2/OIDC a souborové databázi H2, která nevyžaduje žádné další nastavení, je Yaade dostatečně lehký pro jednoho vývojáře, a přesto dostatečně výkonný pro celý inženýrský tým.
Hlavní funkce Yaade
Sdílené kolekce
Sdílejte kolekce API napříč celým vaším týmem s přístupem založeným na rolích, aby všichni pracovali ze stejného zdroje pravdy bez kopírování a vkládání požadavků.
Podpora více prostředí
Definujte samostatná prostředí pro vývoj, staging a produkci, poté okamžitě přepněte kontext bez ruční aktualizace URL adres nebo tokenů.
Integrované skriptování
Pište JavaScriptové skripty, abyste automatizovali pracovní postupy API, spouštěli testy nebo řetězili požadavky – a naplánujte je jako cron úlohy nebo je spouštějte prostřednictvím vestavěného API.
Import OpenAPI a Postman
Importujte stávající kolekce z OpenAPI specifikací nebo exportů z Postmanu pro migraci vašeho týmu bez nutnosti znovu vytvářet knihovny požadavků od začátku.
Autentizace OAuth2 a OIDC
Integrujte se s externími poskytovateli identit pomocí OAuth2 a OIDC, aby se váš tým přihlašoval pomocí svých stávajících firemních přihlašovacích údajů namísto správy samostatných účtů.
Bez nutnosti nastavení databáze
Yaade používá vestavěnou souborovou databázi H2, takže není třeba konfigurovat žádné samostatné databázové kontejnery – stačí spustit kontejner a vaše data se automaticky uchovávají.
Proč provozovat Yaade u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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