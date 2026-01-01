Implementujte Scoold instalací na jedno kliknutí.
Platforma pro otázky a odpovědi ve stylu Stack Overflow s vlastním hostingem pro týmy, učebny a sdílení interních znalostí.
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Co všechno můžete s produktem Scoold vytvořit
Scoold je open-source platforma pro otázky a odpovědi a sdílení znalostí, inspirovaná Stack Overflow, speciálně vytvořená pro týmy, školy a organizace, které potřebují strukturované místo pro zaznamenávání otázek, odpovědí a interních znalostí. Frontend Spring Boot s jedním JAR souborem je spárován s backendem Para, který zajišťuje autentizaci, vyhledávání a perzistenci a je dodáván v tomto nasazení s integrovaným úložištěm H2, připraveným k použití při prvním spuštění.
Vlastní hostování Scooldu uchovává každou otázku, odpověď, hlas a identitu uživatele na vašem vlastním VPS namísto služby Q&A třetí strany typu SaaS. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli pro vaši znalostní bázi, a licence Apache 2.0 vám umožňuje přizpůsobit pravidla hlasování, odznaky, prostory a poskytovatele autentizace tak, aby odpovídaly tomu, jak váš tým skutečně pracuje.
Hlavní funkce Scoold
Pracovní postup Stack Overflow
Hlasování, přijaté odpovědi, reputace, odznaky a štítky poskytují přispěvatelům stejný známý tok otázek a odpovědí jako veřejný Stack Overflow, a to bez nutnosti učení pro nové členy týmu.
Prostory pro týmy
Seskupte otázky a uživatele do oddělených prostorů, aby oddělení techniky, podpory a lidských zdrojů mohla sdílet jednu instalaci Scoold, aniž by se jejich obsah navzájem prolínal.
Sdružený Para backend
Aplikační server Para je nasazen spolu se Scoold a automaticky inicializován při prvním spuštění, takže ověřování, vyhledávání a úložiště fungují ihned po instalaci bez samostatného nastavení.
Sociální a LDAP přihlášení
Přihlaste se pomocí Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, nebo e-mailu a hesla – vyberte poskytovatele identit, které vaše organizace již používá, aniž byste museli psát vlastní ověřovací kód.
Markdown a bloky kódu
GitHub-flavored markdown s bloky kódu se zvýrazněnou syntaxí, tabulkami, seznamy úkolů a emoji činí ze Scoold přirozenou volbu pro technické týmy dokumentující technické problémy a řešení.
REST API a webhooks
Rozhraní REST API OpenAPI 3.0 a podepsané webhooks vám umožňují skriptovat reportování, importovat starší obsah otázek a odpovědí a propojit Scoold s chatem, Zapierem nebo vaší vlastní automatizací.
Proč provozovat Scoold u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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