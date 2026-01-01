Implementujte Dozzle s instalací na jedno kliknutí.
Lehké webové uživatelské rozhraní pro prohlížení logů Docker kontejnerů v reálném čase s okamžitým zjišťováním kontejnerů a bez nutnosti konfigurace.
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Co všechno můžete s produktem Dozzle vytvořit
Dozzle je webové rozhraní s nulovou konfigurací pro monitorování logů kontejnerů Docker v reálném čase. Automaticky detekuje každý kontejner na hostiteli a streamuje jejich výstup přímo do čistého, responzivního uživatelského rozhraní v prohlížeči — žádní agenti pro logy, žádné externí úložiště, žádné nastavení kromě připojení Docker socketu.
Vývojáři jej používají k současnému sledování více služeb během ladění, zatímco operátoři se na něj spoléhají pro rychlé třídění incidentů. Výkonné vyhledávání a filtrování usnadňují izolaci přesných řádků logů, které potřebujete, aniž byste opustili prohlížeč. S minimální spotřebou zdrojů a bez závislostí na databázi běží Dozzle pohodlně vedle produkčních úloh na jakémkoli VPS.
Hlavní funkce Dozzle
Streamování logů v reálném čase
Streamuje živý výstup kontejneru přímo do prohlížeče s automatickým posouváním, takže vidíte nové řádky protokolu v okamžiku, kdy jsou zapsány.
Okamžité zjištění kontejnerů
Automaticky detekuje všechny běžící kontejnery na hostiteli – není potřeba žádná ruční konfigurace k zahájení prohlížení logů.
Vyhledávání a filtrování
Prohledávejte obsah protokolů podle klíčového slova nebo filtrujte podle názvu kontejneru a časového rozmezí, abyste rychle izolovali chyby a relevantní události.
Vícekontejnerový pohled
Monitorujte několik služeb vedle sebe v jednom okně prohlížeče, čímž se snižuje přepínání kontextu během ladicích relací.
Nulové externí závislosti
Vyžaduje pouze Docker socket – žádnou databázi, žádný log shipper a žádné procesy agentů spotřebovávající další zdroje.
Proč provozovat Dozzle u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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