Implementujte Radarr jedním kliknutím.
Automatický správce filmové sbírky, který monitoruje vydání, stahuje prostřednictvím vašeho preferovaného klienta a udržuje vaši knihovnu uspořádanou.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Radarr vytvořit
Radarr je komplexní automatizovaný správce filmových kolekcí pro uživatele Usenetu a BitTorrentu. Monitoruje RSS kanály pro nová vydání odpovídající vašim profilům kvality, spouští stahování přes klienty jako qBittorrent nebo SABnzbd a automaticky přejmenovává a organizuje vaši knihovnu. Podpora vlastních formátů vám umožňuje cílit na specifické kódování – 4K HDR, Dolby Vision, REMUX – a Radarr upgraduje stávající soubory, když se objeví lepší vydání.
Provozování Radarru na VPS jej udržuje aktivní nepřetržitě s konzistentní šířkou pásma, což zajišťuje, že nikdy nezmeškáte okno vydání. Integruje se přímo s Plex, Jellyfin a Emby, aby aktualizoval vaši knihovnu mediálního serveru v okamžiku, kdy se objeví nový soubor, a přirozeně se páruje se Sonarr, Lidarr a Prowlarr pro kompletní automatizovaný mediální ekosystém.
Hlavní funkce Radarr
Automatizované monitorování
Sledování RSS kanálů detekuje nová filmová vydání, jakmile se objeví, a automaticky zařadí stahování do fronty na základě vašich preferencí kvality.
Kvalitní profily
Definujte přijatelná rozlišení, kodeky a velikosti souborů pro každý film, aby se stáhly a uchovaly pouze verze, které skutečně chcete.
Automatické aktualizace
Radarr sleduje kvalitnější vydání po počátečním stažení a transparentně nahrazuje soubory, čímž udržuje vaši knihovnu v nejvyšší kvalitě v průběhu času.
Integrace mediálního serveru
Oznámení o automatické aktualizaci knihovny pro Plex, Jellyfin a Emby znamenají, že se nově stažené filmy objeví ve vaší streamovací aplikaci během několika sekund.
Seznam importů
Importujte seznamy sledování z IMDb, Trakt a TMDb pro automatické přidávání filmů do vaší sledované fronty, jakmile označíte tituly ke sledování.
Proč provozovat Radarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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