Implementujte Shoutrrr jedním kliknutím.
Open-source plánovač sociálních médií s vlastním hostováním pro X, Bluesky a LinkedIn – napište jednou a publikujte všude.
Vyberte si VPS balíček pro Shoutrrr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Shoutrrr vytvořit
Shoutrrr je open-source nástroj pro plánování příspěvků na sociálních sítích, vyvinutý jako self-hosted alternativa k Bufferu, Typefully a Hootsuite. Umožňuje vám vytvořit příspěvek jednou a zařadit ho do fronty napříč X (Twitter), Bluesky a LinkedIn z jediného ovládacího panelu, se správou limitu znaků pro každou síť, s připojením účtů založeným na OAuth a vestavěným procesem na pozadí, který publikuje příspěvky podle plánu.
Vlastní hosting Shoutrrr na vašem VPS udržuje koncepty, naplánované fronty a připojené sociální účty uvnitř vaší vlastní infrastruktury — žádné ceny za uživatele, žádné kvóty na příspěvky a žádný přístup třetích stran k vaší obsahové strategii. Výchozí konfigurace SQLite běží v jediném kontejneru, zatímco trvalé svazky zajišťují, že nahrávání a data přežijí opětovné nasazení.
Hlavní funkce Shoutrrr
Vícesíťové publikování
Vytvořte příspěvek jednou a publikujte jej na X, Bluesky a LinkedIn současně s limity znaků pro jednotlivé platformy a náhledem vykreslení.
Plánovač na pozadí
Vestavěný pracovník fronty a plánovač cronu publikují vaše příspěvky v naplánovaný čas, aniž byste museli mít otevřenou záložku prohlížeče.
Propojení účtu OAuth
SQLite ve výchozím nastavení
Dodáváno v jediném kontejneru s SQLite pro ukládání dat — bez externí databáze nebo cache ke správě, s volitelnými upgrady na Postgres a Redis.
Metriky zapojení
Vestavěné metriky sledují výkon příspěvků v průběhu času, abyste mohli porovnávat sítě a zdokonalovat strategii bez externích analytických nástrojů.
Proč provozovat Shoutrrr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.