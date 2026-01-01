Nasaďte pgAdmin pomocí jednoklikové instalace.
Open-source platforma pro správu a vývoj pro PostgreSQL – nejpopulárnější grafický nástroj pro správu databází Postgres.
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Co všechno můžete s produktem pgAdmin vytvořit
pgAdmin je nejoblíbenější a na funkce nejbohatší open-source platforma pro správu a vývoj pro PostgreSQL, udržovaná komunitou PostgreSQL. Webová edice (pgAdmin 4) poskytuje propracované rozhraní založené na prohlížeči pro správu jednoho nebo mnoha serverů Postgres – návrh schématu, vývoj dotazů s automatickým doplňováním a plány vysvětlení, zálohování a obnovu, správu rolí a oprávnění, monitorování replikace a fulltextové vyhledávání napříč databázovými objekty.
Vlastní hostování pgAdminu na vašem VPS poskytuje správcům databází (DBA) a vývojářům centralizovanou konzoli pro správu Postgresu, která je přístupná odkudkoli pomocí prohlížeče, aniž by bylo nutné instalovat desktopovou aplikaci. Připojte pgAdmin k jakékoli dostupné instanci Postgresu – lokálním kontejnerům, cloudovým RDS nebo Cloud SQL, nebo vzdáleným serverům Postgres – a spravujte je všechny z jediného webového uživatelského rozhraní.
Hlavní funkce pgAdmin
Víceserverová správa
Připojte se k libovolnému počtu serverů PostgreSQL a spravujte je z jediného webového rozhraní, organizovaných do skupin serverů s označenými metadaty.
Dotazovací nástroj s našeptáváním
Plnohodnotný SQL editor s zvýrazňováním syntaxe, automatickým doplňováním názvů tabulek a sloupců, historií dotazů a vizualizací grafického plánu EXPLAIN.
Návrhář schémat
Procházejte a upravujte databáze, schémata, tabulky, zobrazení, funkce, sekvence a indexy pomocí stromového navigátoru s dialogy pro úpravy kliknutím.
ERD diagramy
Generujte interaktivní diagramy entitních vztahů z existujících schémat, nebo vizuálně navrhněte nová schémata před aplikováním změn do databáze.
Zálohování a obnovení
Provádějte operace pg_dump a pg_restore přímo z uživatelského rozhraní s možnostmi formátu, úrovněmi komprese a výběrem jednotlivých tabulek.
Správa rolí a oprávnění
Vizuálně vytvářejte role, spravujte členství ve skupinách a udělujte nebo odvolávejte oprávnění na úrovni objektů napříč databázemi a schématy.
Proč provozovat pgAdmin u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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