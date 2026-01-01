Implementujte ONLYOFFICE Docs jedním kliknutím.
Online kancelářský balík s vlastním hostingem s možností společných úprav souborů Word, Excel a PowerPoint v reálném čase přímo v prohlížeči.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ONLYOFFICE Docs vytvořit
ONLYOFFICE Docs (Document Server) je open-source online kancelářský balík, který přináší prohlížečové kolaborativní úpravy souborů ve formátech DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF a dalších na váš vlastní server. Poskytuje pixelově přesnou kompatibilitu s formáty Microsoft Office, což z něj činí bezproblémovou náhradu za cloudové kancelářské nástroje, aniž byste vystavovali své dokumenty službám třetích stran.
Vlastní hostování ONLYOFFICE Docs klade na první místo soukromí dokumentů — soubory nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Integruje se s Nextcloud, ownCloud, Seafile a desítkami dalších platforem prostřednictvím oficiálních konektorů a používá zabezpečení pomocí JWT tokenů k ochraně přístupu k API. Komunitní edice podporuje až 20 souběžných editačních připojení zdarma.
Hlavní funkce ONLYOFFICE Docs
Spolupráce v reálném čase
Více uživatelů může současně společně upravovat dokumenty, tabulky a prezentace s živým sledováním kurzoru, komentáři a sledováním změn.
Kompatibilita s MS Office
Otevírejte, upravujte a ukládejte soubory DOCX, XLSX a PPTX s vysokou věrností – bez artefaktů konverze formátu nebo posunů rozložení.
Víceformátová podpora
Podporuje DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF a další napříč editory dokumentů, tabulek a prezentací.
Zabezpečení JWT API
Validace JSON Web Tokenů zabezpečuje každý požadavek API a zajišťuje, že pouze autorizované integrace a uživatelé mají přístup k serveru dokumentů.
Integrace Nextcloud a Seafile
Oficiální konektory pro Nextcloud, ownCloud, Seafile a více než 40 dalších platforem mění ONLYOFFICE Docs v snadno integrovatelný backend pro kolaborativní úpravy.
Editor PDF a formuláře
Upravujte soubory PDF a vytvářejte vyplnitelné formuláře PDF přímo v prohlížeči bez dalšího softwaru nebo pluginů.
Proč provozovat ONLYOFFICE Docs u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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