Nasaďte Nightlio jedním kliknutím
S důrazem na soukromí, sledovač nálady a denní deník s vlastním hostingem – open-source alternativa k Daylio pro váš VPS.
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Co všechno můžete s produktem Nightlio vytvořit
Nightlio je samoobslužný záznamník nálad a deník, vytvořený jako bezplatná alternativa s důrazem na soukromí k předplatným aplikacím, jako je Daylio. Zaznamenávejte nálady na pětibodové škále, připojujte deníkové záznamy formátované v Markdownu, označujte záznamy přizpůsobitelnými skupinami a prohlížejte si vzorce prostřednictvím kalendářních zobrazení, počítadel sérií a souhrnných statistik — to vše z responzivního webového rozhraní, které funguje na stolních počítačích i mobilních prohlížečích.
Provozování Nightlio na vašem vlastním VPS uchovává každý záznam nálady a poznámku z deníku v lokální databázi SQLite pod vaší kontrolou, bez reklam, telemetrie a bez rizika, že se mezi vámi a vašimi vlastními daty objeví platební brány.
Hlavní funkce Nightlio
Každodenní sledování nálady
Zaznamenejte si svou náladu na pětibodové škále jediným klepnutím a sledujte, jak se objevují vzorce napříč dny, týdny a měsíci.
Deníkování v Markdownu
Připojte bohaté poznámky v Markdownu ke každému záznamu s nadpisy, seznamy a odkazy pro reflexi bohatou na kontext.
Vlastní skupiny značek
Vytvořte si své vlastní kategorie, jako je spánek, produktivita nebo společenský život, a označte záznamy, abyste zjistili, co ovlivňuje vaši náladu.
Kalendář a řady
Procházejte historii nálad v zobrazení kalendáře a zůstaňte motivováni s vestavěným sledováním série zápisů do deníku.
Důkladná analytika
Prohlédněte si průměrnou náladu v průběhu času, grafy distribuce nálady a gamifikované úspěchy, které odměňují pravidelné zaznamenávání do deníku.
SQLite úložiště
Všechny záznamy jsou uloženy v jediném souboru SQLite na vašem VPS, který lze snadno zálohovat, přesouvat mezi servery nebo kdykoli exportovat.
Proč provozovat Nightlio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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