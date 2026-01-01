Implementujte LibreSpeed s instalací na jedno kliknutí.
Samostatně hostovaný test rychlosti internetu, který běží v jakémkoli prohlížeči bez nutnosti Flashe, Javy nebo pluginů.
Vyberte si VPS balíček pro LibreSpeed
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LibreSpeed vytvořit
LibreSpeed je lehký, open-source HTML5 test rychlosti, který měří rychlost stahování, nahrávání, ping a jitter přímo v prohlížeči. Na rozdíl od komerčních stránek pro testování rychlosti běží zcela na infrastruktuře, kterou ovládáte, takže můžete publikovat soukromý test rychlosti pro svůj tým, poskytovatele internetu nebo zákazníky, aniž byste posílali provoz přes měřicí servery třetích stran.
Vlastní hostování LibreSpeed na VPS vám poskytuje přesná, opakovatelná měření proti serveru, kterému důvěřujete, s databází výsledků pro každý test, která vám umožňuje porovnávat kvalitu připojení v průběhu času. Testy fungují na jakémkoli moderním stolním nebo mobilním prohlížeči bez nutnosti instalace a bez klientské aplikace.
Hlavní funkce LibreSpeed
Test prohlížeče bez instalace
Čisté HTML5 a JavaScript – funguje v jakémkoli moderním prohlížeči na stolním počítači nebo mobilu, bez nutnosti Flash, Javy nebo stahování.
Stahování, nahrávání, odezva, kolísání zpoždění
Zobrazuje všechny čtyři standardní metriky s konfigurovatelnou délkou testu a počtem souběžných připojení pro přesné výsledky.
Databáze výsledků
Vestavěný backend SQLite nebo MySQL ukládá každý testovací běh s časovou značkou, IP adresou a poskytovatelem internetových služeb (ISP), abyste mohli sledovat změny v průběhu času.
Přizpůsobitelné brandování
Upravte front-end HTML, vyměňte logo a použijte vlastní téma k dodání plně brandovaného testu rychlosti pro vaši organizaci.
Vyhledávání IP adresy a ISP
Volitelná integrace ipinfo.io obohacuje každý výsledek o poskytovatele internetových služeb (ISP) návštěvníka, organizaci a přibližnou polohu.
Proč provozovat LibreSpeed u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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