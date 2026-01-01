Nasaďte Convoy instalací na jedno kliknutí.
Cloud-native open-source webhooková brána pro příjem, uchovávání, ladění a spolehlivé doručování milionů událostí webhooků.
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Co všechno můžete s produktem Convoy vytvořit
Convoy je open-source cloud-nativní brána webhooků, vytvořená pro bezpečné přijímání, uchovávání, ladění, doručování a správu milionů událostí webhooků ve velkém měřítku. Je navržena pro inženýrské týmy, které posílají události zákazníkům nebo přijímají události od třetích stran, a řeší provozní problémy s budováním spolehlivé infrastruktury webhooků – automatické opakování, ověřování podpisů, zpracování nedoručitelných zpráv a kompletní administrátorský panel pro kontrolu každého doručení.
Vlastní hostování Convoy uchovává datové části událostí, koncové body zákazníků a protokoly doručení uvnitř vašeho VPS, bez cen za událost a bez viditelnosti vašeho provozu třetími stranami. PostgreSQL a Redis jsou dodávány předkonfigurované, takže brána je připravena pro produkční zátěž webhooků od prvního nasazení.
Hlavní funkce Convoy
Spolehlivé doručení
Automatické exponenciální a lineární strategie opakování zabraňují ztrátě událostí webhooků v důsledku přechodných selhání na koncových bodech zákazníků.
Ověření podpisu
Podepisujte odchozí požadavky pomocí HMAC a ověřujte příchozí webhooks, aby každá událost mohla být důvěryhodná pro odesílatele i příjemce.
Panel správce
Prohlížejte, filtrujte a přehrávejte každé doručení webhooku z vestavěného UI, aniž byste museli psát vlastní ladicí nástroje.
Obousměrná brána
Funguje jako odchozí vydavatel pro zákazníky a příchozí brána pro bezpečné přijímání webhooků třetích stran.
Škálovatelné procesy
Samostatné webové a agentní procesy vám umožňují nezávisle škálovat propustnost příjmu a doručení s rostoucím objemem událostí.
Samostatně hostovaná data
Payloady webhooků, tajné klíče koncových bodů a historie doručení zůstávají na vaší infrastruktuře bez poplatků za SaaS za každou událost.
Proč provozovat Convoy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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