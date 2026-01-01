Nasaďte Corteza instalací na jedno kliknutí.
Open-source low-code platforma pro vytváření zakázkových obchodních aplikací, CRM systémů a automatizovaných pracovních postupů.
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Co všechno můžete s produktem Corteza vytvořit
Corteza je open-source low-code platforma, která týmům umožňuje vytvářet vlastní obchodní aplikace, CRM pipeline a automatizace procesů bez hlubokých programovacích znalostí. Její nástroj pro tvorbu aplikací metodou drag-and-drop, flexibilní správu záznamů a vestavěný workflow engine umožňují organizacím modelovat jakýkoli obchodní proces — od sledování potenciálních zákazníků po workflow pro dodržování předpisů — a nasadit jej bez nutnosti psát jedinou backendovou službu od nuly.
Vlastní hosting Cortezy na vašem vlastním VPS dává vaše obchodní data zcela pod vaši kontrolu. Platforma podporuje LDAP, SAML a OAuth2 pro podnikovou autentizaci, jemně odstupňovanou kontrolu přístupu na základě rolí a REST/gRPC API rozhraní, které se integruje s existujícími nástroji. PostgreSQL poskytuje spolehlivé, škálovatelné úložiště pro všechny záznamy a protokoly automatizace.
Hlavní funkce Corteza
Vizuální tvůrce aplikací
Navrhujte datové modely, formuláře a zobrazení záznamů pomocí rozhraní drag-and-drop přímo v prohlížeči, aniž byste museli psát backendový kód.
Integrované CRM
Corteza dodává hotový CRM modul pro správu kontaktů, potenciálních zákazníků, účtů a obchodních příležitostí.
Automatizace pracovních postupů
Vytvářejte vícestupňové automatizované pracovní postupy spouštěné změnami záznamů, plány nebo externími webhooky, abyste eliminovali ruční úkoly.
Podniková autentizace
Integruje se s poskytovateli LDAP, SAML a OAuth2, aby se týmy mohly přihlásit pomocí stávajících systémů firemní identity.
Granulární řízení přístupu
Definujte oprávnění pro jednotlivé zdroje a operace pro každou roli tak, aby citlivá data a administrátorské akce zůstaly řádně omezeny.
Integrační brána
Zpřístupněte vlastní koncové body API a připojte se k externím službám prostřednictvím integrované integrační brány bez middleware třetích stran.
Proč provozovat Corteza u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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