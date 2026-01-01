Nasaďte Kodi jedním kliknutím.
Bezhlavý server mediální knihovny Kodi pro centralizaci a sdílení vaší mediální databáze napříč více instancemi Kodi.
Vyberte si VPS balíček pro Kodi
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kodi vytvořit
Toto bezhlavé nasazení Kodi provozuje trvalý server mediální knihovny bez displeje, což umožňuje více klientům Kodi ve vaší síti sdílet jedinou centralizovanou databázi s podporou MariaDB. Namísto toho, aby si každá instance Kodi udržovala svou vlastní samostatnou knihovnu, všichni klienti se připojují ke sdílené databázi pro jednotnou historii sledování, hodnocení a metadata. Vestavěné webové rozhraní vám umožňuje spravovat zdroje médií, spouštět skenování knihovny a instalovat doplňky z libovolného prohlížeče.
Vlastní hosting na VPS zajišťuje, že vaše sdílená knihovna Kodi je vždy dostupná každému klientovi ve vaší síti, bez ohledu na to, zda běží jiný počítač. Připojte své další instalace Kodi k portům databáze a webového rozhraní nasazení a začněte sdílet svou knihovnu.
Hlavní funkce Kodi
Centralizovaná knihovna médií
Hostujte sdílenou mediální databázi s podporou MariaDB, ke které se připojují všichni vaši klienti Kodi, čímž eliminujete duplicitní knihovny a udržujete historii sledování synchronizovanou.
Správa v prohlížeči
Konfigurujte mediální zdroje, vyhledávejte nový obsah a spravujte doplňky prostřednictvím webového rozhraní Kodi, aniž byste potřebovali fyzický displej.
Sjednocená historie sledování
Všichni připojení klienti Kodi sdílejí stejný průběh sledování, hodnocení a metadata, takže můžete pokračovat v přehrávání obsahu z jakéhokoli zařízení.
Nepřetržitý knihovní server
Provoz na VPS udržuje váš server knihovny dostupný nepřetržitě, i když jsou osobní počítače nebo přehrávače médií vypnuté.
Správa doplňků
Instalujte a spravujte doplňky Kodi vzdáleně přes webové rozhraní a rozšiřte tak funkčnost bez přímého přístupu ke kontejneru.
Proč provozovat Kodi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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