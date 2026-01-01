Implementujte Pingvin Share jedním kliknutím.
Alternativa k WeTransfer s vlastním hostingem pro sdílení souborů libovolné velikosti prostřednictvím zabezpečených, časově omezených odkazů s ochranou heslem a bez úložiště třetích stran.
Vyberte si VPS balíček pro Pingvin Share
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem Pingvin Share vytvořit
Pingvin Share je moderní, self-hostovaná platforma pro sdílení souborů, která vám nabízí alternativu k WeTransfer, Dropbox Transfer a Firefox Send, jež respektuje soukromí. Sdílejte soubory jakékoli velikosti prostřednictvím zabezpečených, časově omezených odkazů s konfigurovatelnými daty vypršení platnosti, limity návštěvníků a ochranou heslem — to vše bez nahrávání na servery třetích stran.
Self-hosting na vašem VPS znamená žádné limity velikosti souborů dané úrovněmi předplatného, žádné riziko skenování nebo mazání obsahu a plnou shodu s požadavky na rezidenci dat. Odkazy pro reverzní sdílení umožňují ostatním nahrávat přímo k vám a integrace OIDC a LDAP podporuje podnikové autentizační pracovní postupy ihned po vybalení.
Hlavní funkce Pingvin Share
Bez limitů velikosti souboru
Sdílejte soubory jakékoli velikosti, omezené pouze úložným prostorem vašeho VPS, bez limitů přenosu na soubor nebo na měsíc.
Zabezpečené časově omezené odkazy
Nastavte data vypršení platnosti a limity návštěvníků pro každé sdílení, aby odkazy automaticky přestaly fungovat po splnění vámi zvolených podmínek.
Ochrana heslem
Chraňte citlivé sdílené soubory heslem, aby ke staženým souborům měli přístup pouze určení příjemci.
Zpětné akcie
Generujte odkazy pro nahrávání, které umožní ostatním posílat vám soubory přímo, aniž by vyžadovaly účet nebo odhalovaly vaše úložiště.
Podniková autentizace
Integrace OIDC a LDAP umožňuje organizacím používat stávající poskytovatele identit pro centralizovanou správu přístupu.
Proč provozovat Pingvin Share u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
30denní záruka vrácení peněz
Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.
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