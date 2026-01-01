Nasazení lokálního hloubkového výzkumu jedním kliknutím.
Výzkumný asistent AI s vlastním hostováním, který spouští iterativní pracovní postupy hloubkového výzkumu pomocí poskytovatelů cloudových LLM.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Local Deep Research vytvořit
Local Deep Research je open-source výzkumný asistent s AI s více než 7 200 hvězdičkami na GitHubu, který spouští vícekrokové výzkumné pracovní postupy na vaší vlastní infrastruktuře. Plánuje dotazy, shromažďuje zdroje z celého webu, doplňuje mezery a vytváří citované zprávy — stejný vzor jako komerční produkty pro hloubkový výzkum, ale s plnou kontrolou nad tím, který model a které vyhledávače práci vykonávají.
Toto nasazení připojuje Local Deep Research k vašemu preferovanému poskytovateli cloudových LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI — a dodává se se SearXNG jako vyhledávacím backendem respektujícím soukromí, takže výzkumné dotazy a agregované zdroje zůstávají na vašem VPS, zatímco inference modelu běží proti hraničnímu poskytovateli dle vašeho výběru.
Hlavní funkce Local Deep Research
Iterativní hloubkový výzkum
Plánuje dotazy, doplňuje mezery a shromažďuje zdroje do strukturovaných zpráv s citacemi namísto jednorázových odpovědí.
Cloudoví poskytovatelé LLM
Funguje s OpenRouter, OpenAI, Anthropic a jakýmkoli koncovým bodem kompatibilním s OpenAI – přepínejte poskytovatele a modely z webového rozhraní bez restartování kontejneru.
Soukromý vyhledávací backend
Dodává se se SearXNG, takže vyhledávací dotazy jsou agregovány z desítek vyhledávačů, aniž by je vystavoval komerčním sledovačům.
Vaše data zůstanou jen vaše
Historie výzkumu, vygenerované zprávy a konfigurace jsou na vašem VPS – pouze volání pro inferenci modelu opouštějí server, šifrovaná během přenosu k vašemu zvolenému poskytovateli.
Citované, exportovatelné zprávy
Každé tvrzení je zpětně propojeno se svým zdrojem, aby zprávy mohly být zkontrolovány, ověřeny a exportovány pro následné použití.
Webová konfigurace
Poskytovatelé modelů, klíče API a nastavení vyhledávání se spravují prostřednictvím vestavěné stránky nastavení — žádná úprava konfiguračních souborů na serveru.
Proč provozovat Local Deep Research u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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