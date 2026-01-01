Nasaďte Calibre-Web instalací jedním kliknutím.
Moderní webové rozhraní pro vaši knihovnu e-knih Calibre, přístupné z jakéhokoli zařízení s prohlížečem.
Vyberte si VPS balíček pro Calibre-Web
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Calibre-Web vytvořit
Calibre-Web poskytuje čisté, prohlížečové rozhraní pro správu a čtení e-knih uložených v databázi Calibre. Podporuje formáty EPUB, PDF, MOBI, AZW3 a komiksů, zahrnuje vestavěnou čtečku e-knih s přizpůsobitelnými motivy a umožňuje více uživatelům udržovat si samostatné seznamy četby a pokrok – to vše bez nutnosti desktopové aplikace Calibre.
Vlastní hostování Calibre-Web na vašem VPS vám poskytuje osobní digitální knihovnu přístupnou odkudkoli, bez sledování, bez omezení DRM a s úplnou kontrolou nad vašimi daty o čtení a sbírkou.
Hlavní funkce Calibre-Web
Vestavěná čtečka e-knih
Čtěte EPUB a další formáty přímo v prohlížeči s nastavitelnými písmy, motivy a sledováním pokroku ve čtení.
Víceuživatelská podpora
Každý uživatel získává individuální seznamy četby, pokrok a preference, aniž by sdílel jeden účet nebo zobrazení sbírky.
Podpora více formátů
Podporuje formáty EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR a CBZ, takže celá vaše knihovna — knihy, komiksy a časopisy — je na jednom místě.
Odeslat do zařízení
Posílejte e-knihy přímo na Kindle nebo jiné elektronické čtečky, aby vaše preferované zařízení mělo vždy obsah, který chcete, bez ručních přenosů.
Správa metadat
Upravte detaily knih, obálky, štítky a informace o sériích, abyste si udrželi svou dobře uspořádanou a prohledávatelnou knihovnu, jak se rozrůstá.
Proč provozovat Calibre-Web u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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