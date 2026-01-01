Implementujte LanguageTool jedním kliknutím.
Open-source kontrola gramatiky, stylu a pravopisu pro více než 25 jazyků, poskytovaná jako soukromé, samostatně hostované REST API.
Vyberte si VPS balíček pro LanguageTool
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LanguageTool vytvořit
LanguageTool je komplexní open-source server pro korektury, který zachytává gramatické, stylistické, interpunkční a pravopisné chyby ve více než 25 jazycích prostřednictvím jednoduchého RESTful HTTP API. Jde daleko za rámec základní kontroly pravopisu, aby detekoval komplexní gramatické problémy, což z něj činí alternativu šetrnou k soukromí ke cloudovým gramatickým službám, jako je Grammarly.
Jedná se o službu pouze s API bez tradičního webového uživatelského rozhraní. Klienti – rozšíření prohlížečů, pluginy LibreOffice, editory kódu a vlastní aplikace – směřují na vaši URL adresu nasazení a volají přímo koncový bod /v2/check. Vlastní hostování znamená, že psaný obsah nikdy neopustí vaši infrastrukturu, což je zásadní pro právní, lékařské nebo citlivé obchodní dokumenty.
Hlavní funkce LanguageTool
Podpora 25+ jazyků
Kontrola gramatiky a stylu v angličtině, španělštině, francouzštině, němčině, portugalštině, holandštině, polštině a mnoha dalších jazycích z jediné služby.
Důkladná kontrola gramatiky
Odhalit složitější gramatické chyby, stylistické problémy a zaměněná slova, která jednoduché korektory pravopisu přehlédnou.
Integrace REST API
Integrujte kontrolu gramatiky do jakékoli aplikace, CMS nebo editoru pomocí jednoduchého /v2/check HTTP koncového bodu.
N-gramové jazykové modely
Povolte volitelné n-gramové modely pro výrazně lepší detekci běžně zaměňovaných slov a frází.
Nastavitelné zdroje
Nalaďte velikost haldy Java při nasazení pro vyvážení využití paměti oproti propustnosti pro očekávaný objem požadavků.
Proč provozovat LanguageTool u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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