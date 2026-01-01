Nasaďte Wavelog jedním kliknutím.
Webová radioamatérská logovací aplikace pro sledování QSO, správu ocenění a integraci s LoTW a eQSL.
Vyberte si VPS balíček pro Wavelog
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wavelog vytvořit
Wavelog je moderní, webová logovací aplikace pro radioamatéry, určená pro sledování QSO a správu pokroku v oceněních v rámci programů DXCC, IOTA, SOTA a POTA. Integruje se přímo se službami LoTW, eQSL a callbookových služeb a podporuje ovládání rádia CAT pro automatické logování během provozních relací.
Provozování Wavelogu na VPS zajišťuje, že data vašeho deníku zůstanou soukromá a dostupná z jakéhokoli prohlížeče nebo mobilního zařízení bez závislosti na cloudu třetích stran. Logování soutěží, integrace s DX clusterem, export ADIF a Cabrillo a podpora více operátorů z něj činí kompletní řešení pro logování stanice pro seriózní radioamatéry.
Hlavní funkce Wavelog
Sledování ocenění
Sledujte pokrok k DXCC, IOTA, SOTA, POTA a dalším hlavním programům radioamatérských ocenění z dat svého deníku.
LoTW a eQSL synchronizace
Automaticky nahrávejte a potvrzujte QSO s LoTW a eQSL pro získání elektronických ocenění bez ručního odesílání.
CAT rádiové ovládání
Připojte se k vašemu rádiu pomocí rozhraní CAT pro automatické vyplnění polí pro pásmo, režim a frekvenci během živého provozu.
Protokolování soutěže
Logujte závodní QSO se sledováním výměn a kontrolou duplicit pro soutěžní radioamatérský provoz.
Export ADIF
Exportujte svůj kompletní deník ve formátu ADIF nebo Cabrillo pro použití s jiným deníkovým softwarem nebo systémy pro podávání žádostí o ocenění.
Proč provozovat Wavelog u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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