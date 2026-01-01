Implementujte ChronoFrame jedním kliknutím.
Fotogalerie s vlastním hostingem s automatickým parsováním EXIF dat, reverzním geokódováním a interaktivní mapou pro objevování pro fotografy.
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Co všechno můžete s produktem ChronoFrame vytvořit
ChronoFrame je moderní open-source fotogalerie vytvořená pro fotografy, kteří chtějí krásný domov s podporou metadat pro svou práci, aniž by ji museli svěřit cloudové službě. Postavená na Nuxt 4 s rychlým zpracováním obrazu, automaticky parsuje EXIF při nahrávání, zpětně geokóduje místa pořízení snímků, generuje zástupné symboly ThumbHash pro okamžité načítání a podporuje Live a Motion Photos vedle formátů JPEG, PNG a HEIC/HEIF.
Provozování ChronoFrame na vašem VPS udržuje originály v plném rozlišení, souřadnice GPS a historii prohlížení pod vaší kontrolou — bez předplatného, bez omezení počtu fotografií a bez skenování třetími stranami. Fotografie mohou být uloženy na lokálním disku nebo v jakémkoli S3-kompatibilním úložišti a přiložená průzkumná mapa promění každou cestu v procházetelnou časovou osu, kde byl každý snímek pořízen.
Hlavní funkce ChronoFrame
Interaktivní průzkumná mapa
Každá geotagovaná fotografie se zobrazí na interaktivní mapě MapLibre, takže můžete procházet svou knihovnu podle polohy namísto procházení nekonečných časových os.
Automatické parsování EXIF
Čas pořízení, tělo fotoaparátu, objektiv, ohnisková vzdálenost, clona a GPS souřadnice jsou extrahovány při nahrávání a indexovány pro rychlé filtrování a vyhledávání.
Reverzní geokódování
GPS souřadnice jsou převedeny na lidsky čitelná jména míst pomocí Nominatim nebo Mapbox, takže každá fotografie je automaticky označena městem a zemí.
Živé a pohybové fotografie
Nativní podpora pro Live Photos pro iPhone a Motion Photos pro Android zachovává krátké video spolu se statickým snímkem, aby se vzpomínky přehrávaly tak, jak byly zachyceny.
Flexibilní backendová úložiště
Ukládejte originály na lokální disk, jakékoli objektové úložiště kompatibilní s S3 nebo OpenList – přepínejte mezi backendy, aniž byste změnili URL galerie nebo ztratili metadata.
Proč provozovat ChronoFrame u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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