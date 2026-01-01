Nasaďte OCS Inventory NG jedním kliknutím.
Open-source server pro správu IT aktiv, který sleduje hardware, software a nasazuje balíčky napříč vaší flotilou.
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Co všechno můžete s produktem OCS Inventory NG vytvořit
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) je bezplatné, open-source řešení pro správu majetku a nasazení softwaru, které je zdokonalováno od roku 2001. Lehké agenty nainstalované na koncových bodech Windows, Linux, macOS, Android a IBM AIX hlásí podrobné inventáře hardwaru a softwaru zpět na centrální server, zatímco skenování SNMP a detekce IP rozšiřují viditelnost na tiskárny, přepínače, routery a další zařízení bez agentů.
Vlastní hostování OCS Inventory na vašem vlastním VPS udržuje každý otisk zařízení, licenční záznam a nasazený balíček pod vaší kontrolou. Přibalená webová konzole, databáze MySQL a REST API jsou stejné komponenty používané podniky spravujícími IT majetek s více než 100 000 zařízeními, bez poplatků za jednotlivá aktiva a bez závislosti na SaaS třetích stran.
Hlavní funkce OCS Inventory NG
Inventář hardwaru a softwaru
Lehcí agenti shromažďují podrobná data o CPU, paměti, úložišti, periferiích a nainstalovaném softwaru z koncových bodů Windows, Linux, macOS, Android a AIX.
Nasazení balíčku
Odesílejte skripty, instalační programy a konfigurační balíčky agentům přes HTTPS, s kontrolou šířky pásma, která se škáluje na flotily 100 000+ zařízení.
SNMP a zjišťování sítě
Skenujte podsítě a dotazujte se zařízení SNMP pro inventarizaci tiskáren, přepínačů, routerů a dalšího vybavení, které nemůže spustit agenta.
Zprávy o dodržování licencí
Sledujte nainstalované aplikace napříč vaším prostředím a vytvářejte reporty o měření softwaru k ověření využití licencí a jejich obnovení.
REST API a integrace
Vestavěné REST API a synchronizační plugin GLPI dodávají data o aktivech do tiketovacích systémů, CMDB a bezpečnostních nástrojů.
Webová konzole s RBAC
Konzole v prohlížeči s řízením přístupu na základě rolí, autentizací LDAP a CAS a přizpůsobitelnými panely pro operátory a auditory.
Proč provozovat OCS Inventory NG u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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