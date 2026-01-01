Instalace Dialoqbase jedním kliknutím.
Tvůrce chatbotů s vlastním hostingem se soukromou znalostní bází a připojitelnými poskytovateli jazykových a vkládacích modelů.
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Co všechno můžete s produktem Dialoqbase vytvořit
Dialoqbase je open-source platforma pro vytváření vlastních chatbotů založených na vaší vlastní znalostní bázi. Dokumenty, webové stránky, soubory PDF, repozitáře GitHub, zvukové a video přepisy lze ingestovat a indexovat pomocí PostgreSQL s pgvector a poté dotazovat prostřednictvím libovolného podporovaného jazykového modelu – OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama nebo samostatně hostované instance Local AI. Změna poskytovatelů nevyžaduje opětovné indexování vašich zdrojů.
Samostatné hostování Dialoqbase na vašem vlastním VPS udržuje proprietární dokumenty, historii konverzací a klíče API poskytovatelů pod vaší kontrolou, bez poplatků za zprávu nebo závislosti na SaaS třetích stran. Vestavěné integrace kanálů vám umožňují publikovat stejného bota na Telegram, Discord, WhatsApp nebo do vložitelného webového widgetu.
Hlavní funkce Dialoqbase
Soukromá znalostní báze
Načtěte soubory PDF, webové stránky, mapy stránek, dokumenty Word, úložiště GitHub, prostý text a přepisy zvuku nebo videa, aby každý bot vycházel z vašich vlastních dat.
Víceposkytovatelské LLM
Přepínejte mezi OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama a Local AI, aniž byste museli znovu indexovat své zdroje nebo přepisovat výzvy.
Postgres vektorové vyhledávání
Vektorová vnoření jsou uložena v PostgreSQL s pgvector, takže jediná databáze pohání metadata, historii konverzací a vyhledávání podobnosti.
Integrace kanálů
Publikujte stejného bota na Telegram, Discord, WhatsApp nebo vložitelný webový widget z jedné konfigurace.
Vložitelný webový widget
Vložte krátký skriptový tag na jakoukoli stránku a zobrazte svého bota jako plovoucí chatovací widget, aniž byste museli psát front-end kód.
Přístup k REST API
Rozhraní REST API umožňuje spouštět konverzace, přeškolovat na nových zdrojích a směrovat odpovědi do vlastních aplikací a automatizací.
Proč provozovat Dialoqbase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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