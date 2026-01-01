Nasaďte Rybbit s instalací na jedno kliknutí.
Moderní open-source platforma pro webovou analýzu, která sleduje chování návštěvníků bez souborů cookie, sledovacích skriptů nebo invazivního sběru dat.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Rybbit vytvořit
Rybbit je webová analytická platforma s prioritou soukromí, navržená jako moderní alternativa k Google Analytics. Poskytuje zobrazení stránek, relace, míru okamžitého opuštění, referery, geografická data a záznamy relací bez použití souborů cookie nebo sledování napříč weby — díky čemuž je soulad s GDPR vestavěnou vlastností, nikoli dodatečným řešením.
Poháněno ClickHouse pro vysoce výkonné ukládání událostí a PostgreSQL pro aplikační data, Rybbit zvládá velké objemy událostí s rychlými dotazy na dashboardu. Vlastní hosting eliminuje poplatky za jednotlivé weby a limity pro uchovávání dat, což vám dává plné vlastnictví dat návštěvníků napříč všemi vašimi projekty.
Hlavní funkce Rybbit
Sledování bez souborů cookie
Sleduje návštěvníky bez souborů cookie nebo fingerprintingu, čímž odpadá nutnost souhlasových bannerů a je v souladu s GDPR a CCPA.
Záznamy relací
Zaznamenává a přehrává uživatelské relace, abyste přesně pochopili, jak návštěvníci procházejí vaším webem a kde odcházejí.
Vlastní sledování událostí
Zachyťte jakoukoli interakci uživatele pomocí vlastních událostí a vlastností JSON pro podrobnou analýzu trychtýře a optimalizaci konverzí.
Živý přehled
Sledujte živé počty návštěvníků, aktivní stránky a okamžité aktualizace metrik, abyste mohli monitorovat špičky návštěvnosti, jakmile nastanou.
Podpora více webů
Spravujte analytiku pro více webových stránek z jednoho ovládacího panelu s řízením přístupu na úrovni organizace pro týmy.
Proč provozovat Rybbit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.