Implementujte Technitium DNS Server instalací na jedno kliknutí.
Open-source DNS server s vestavěným blokováním reklam, šifrovanými DNS protokoly a plně vybavenou webovou správcovskou konzolí.
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Co všechno můžete s produktem Technitium DNS Server vytvořit
Technitium DNS Server je plně open-source DNS server, který funguje jako autoritativní nameserver pro vaše vlastní domény a rekurzivní resolver pro síťové klienty. Podporuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS a DNS-over-QUIC — chrání DNS dotazy před sledováním poskytovatelem internetových služeb (ISP) a odposlechem typu man-in-the-middle, aniž by vyžadoval resolvery třetích stran.
Kromě standardního rozlišení Technitium zahrnuje celosíťové blokování reklam a malwaru prostřednictvím konfigurovatelných URL adres blokovacích seznamů, validaci DNSSEC a podepisování zón, vestavěný DHCP server, clustering více serverů a řízení přístupu na základě rolí s dvoufaktorovou autentizací. Vlastní hostování vám poskytuje plnou viditelnost nad každým DNS dotazem ve vaší síti, aniž by externí poskytovatel viděl váš provoz.
Hlavní funkce Technitium DNS Server
Celosíťové blokování reklam
Blokujte reklamy, sledovací prvky a domény s malwarem na všech zařízeních ve vaší síti pomocí konfigurovatelných URL blokovacích seznamů – není potřeba žádný klientský software na jednotlivých zařízeních.
Šifrované DNS protokoly
Podporuje DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS a DNS-over-QUIC, aby se zabránilo zachycení a zajistilo soukromí dotazů DNS před ISP a odposlouchávači sítě.
Autoritativní DNS hosting
Hostujte své vlastní DNS zóny s podepisováním DNSSEC pomocí RSA, ECDSA nebo EdDSA — čímž eliminujete závislost na nameserverech třetích stran pro vaše interní nebo veřejné domény.
Vysoce výkonné řešení
Architektura asynchronního I/O zpracovává přes 100 000 požadavků DNS za sekundu s perzistentním cachováním, přednačítáním a podporou obsluhy zastaralých dat pro maximální dostupnost.
Víceserverové klastrování
Spravujte a replikujte zóny napříč více instancemi DNS serverů z jediné webové konzole pro redundanci a distribuovaná nasazení.
Proč provozovat Technitium DNS Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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