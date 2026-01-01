Implementujte Open Dronelog jedním kliknutím.
Analyzátor s vlastním hostingem pro letové záznamy dronů DJI a Litchi s 3D mapami, telemetrickými grafy a tisknutelnými letovými zprávami.
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Co všechno můžete s produktem Open Dronelog vytvořit
Open Dronelog je open-source analyzátor letových záznamů dronů, který importuje exporty DJI, Litchi a Airdata do lokální databáze DuckDB a zpřístupňuje je prostřednictvím interaktivního webového panelu. Na rozdíl od cloudových služeb, které uzamykají vaši letovou historii za předplatným nebo limity pro nahrávání, každý let, sériové číslo baterie a telemetrický vzorek zůstává na vašem vlastním serveru a analýzy běží lokálně s automatickým downsamplingem pro velmi rozsáhlé datové sady.
Vlastní hostování Open Dronelog na vašem VPS udržuje osobně identifikovatelné letové trasy, sériová čísla dronů a historii baterií zcela pod vaší kontrolou. Můžete automaticky synchronizovat protokoly z připojené složky, generovat tisknutelné regulační zprávy formátu A4 pro úřady a sdílet jednu instanci napříč celým týmem dronů bez poplatků za pilota.
Hlavní funkce Open Dronelog
Import víceformátových protokolů
Importujte exporty DJI .txt, Litchi CSV a Airdata s automatickou detekcí jednotek, inteligentní deduplikací a volitelnými pluginy analyzátoru třetích stran.
Interaktivní letové mapy
Přehrávejte lety na 3D mapě s volitelnými vrstvami Satelitní, Topografické nebo OpenStreetMap, proměnnou regulací rychlosti a živou vizualizací RC páček.
Telemetrické grafy
Synchronizované grafy s funkcí přiblížení tažením pro každý let, zobrazující výšku, rychlost, napětí článků baterie, polohu, RC signál, GPS a vzdálenost od domova.
Sledování stavu baterie
Počty cyklů jednotlivých baterií, historie kapacity plného nabití a trendy minut používání vám pomáhají odhalit degradaci dříve, než baterie selže za letu.
Tisknutelné letové zprávy
Generujte konfigurovatelné HTML reporty formátu A4 s volitelnými skupinami polí, údaji o počasí a seskupováním podle dnů, které se tisknou přímo do PDF pro úřady.
Lokálně prioritní úložiště
Všechny lety jsou uloženy v lokální databázi DuckDB s exportem do formátů CSV, JSON, GPX a KML a plnou zálohou a obnovou – není vyžadováno nahrávání do cloudu.
Proč provozovat Open Dronelog u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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