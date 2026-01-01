Implementujte Mitra jedním kliknutím.
Lehká federativní sociální síť založená na Rustu s plnou kompatibilitou s Mastodon API a s minimálními nároky na paměť.
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Co všechno můžete s produktem Mitra vytvořit
Mitra je open-source federovaná mikroblogovací platforma napsaná v Rustu, která se připojuje k širšímu Fediverse prostřednictvím protokolu ActivityPub. S paměťovou náročností pod 50 MB běží pohodlně i na těch nejmenších VPS plánech, zatímco spolupracuje s Mastodonem, Pleromou, Misskey a dalšími federovanými sítěmi. Protože Mitra implementuje Mastodon API, každý populární Mastodon klient funguje ihned po vybalení.
Vlastní hostování Mitry na vašem VPS udržuje váš sociální graf, příspěvky a data odběratelů zcela pod vaší kontrolou — žádné algoritmické kanály, žádná reklama a žádná platforma třetí strany, která by rozhodovala o pravidlech. Vy nastavujete svou registrační politiku, svůj přístup k moderování a svůj rozsah federace pro vaši komunitu.
Hlavní funkce Mitra
Minimální nároky na paměť
Běží s méně než 50 MB RAM, což z něj činí nejlehčí dostupný federovaný sociální server a ideální pro nasazení na malých VPS.
Kompatibilní s Mastodon API
Funguje s prakticky každou existující klientskou aplikací Mastodon na webu, počítači, Androidu a iOS bez úprav.
Federace ActivityPub
Připojuje se k tisícům instancí fediverzu, takže uživatelé mohou sledovat účty napříč Mastodonem, Pleromou, Misskey a dalšími platformami.
Integrované předplatné
Nativní placené předplatné obsahu vyrovnávané v Moneru umožňuje tvůrcům monetizovat svou práci bez platebních procesorů třetích stran.
Migrace účtu
Uživatelé mohou přesunout svou identitu a sledující na jiný server, čímž se zajistí, že nebudou vázáni na jedinou instanci.
Podpora Tor a I2P
Federuje přes Tor a I2P ihned po instalaci pro komunity zaměřené na soukromí a instance s onion routingem.
Proč provozovat Mitra u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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