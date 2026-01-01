Implementujte Slink jedním kliknutím.
Samoobslužná platforma pro sdílení obrázků s důrazem na soukromí, s automatickým odstraněním EXIF dat a nastavitelnou kompresí.
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Co všechno můžete s produktem Slink vytvořit
Slink je platforma pro sdílení obrázků s vlastním hostingem, postavená na soukromí, vlastnictví a transparentnosti. Na rozdíl od komerčních hostitelů obrázků, kteří skenují nahrávky za účelem reklamy, nárokují si široká licenční práva nebo ukládají svévolné zásady obsahu, Slink zajišťuje, že si udržíte úplnou kontrolu nad svým vizuálním obsahem — uloženým lokálně na vašem vlastním serveru bez přístupu třetích stran.
Vlastní hostování Slinku na vašem VPS znamená, že vaše obrázky nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Automatické odstranění metadat EXIF odstraňuje souřadnice GPS, informace o zařízení a časová razítka z každého nahrání, čímž ve výchozím nastavení chrání soukromí. Díky konfigurovatelné kompresi, pracovním postupům schvalování uživatelů a zásadám hesel poskytuje Slink profesionální prostředí pro sdílení obrázků podle vašich vlastních podmínek.
Hlavní funkce Slink
Odstranění EXIF metadat
Automaticky odstraňuje GPS souřadnice, informace o zařízení a časová razítka z každého nahraného obrázku pro ochranu soukromí ve výchozím nastavení.
Konfigurovatelná komprese
Nastavte kvalitu komprese a limity velikosti nahrávaných souborů, abyste vyvážili věrnost obrazu s efektivitou úložiště pro váš konkrétní případ použití.
Správa uživatelů
Volitelné pracovní postupy schvalování a konfigurovatelné zásady síly hesla vám umožňují kontrolovat, kdo může nahrávat a sdílet obrázky.
Lokální úložiště
Všechny obrázky jsou uloženy přímo na vašem VPS — žádné cloudové úložiště, žádné CDN třetích stran, žádné externí závislosti pro váš obsah.
Jedinečné sdílitelné URL
Každé nahrání obdrží jedinečnou URL adresu pro jednoduché sdílení, což příjemcům poskytuje přímý přístup bez nutnosti účtů nebo instalace aplikací.
Proč provozovat Slink u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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