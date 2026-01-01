Implementujte Sun-Panel s instalací jedním kliknutím.
Přizpůsobitelný navigační panel pro server a NAS s čistou domovskou stránkou a spouštěčem aplikací pro samohostitele.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Sun-Panel vytvořit
Sun-Panel je lehká domovská stránka a navigační panel pro vlastní hostování, navržený pro servery a zařízení NAS. Nabízí vám jediný, krásně uspořádaný dashboard, kde můžete spouštět všechny své self-hosted služby a na první pohled monitorovat stav systému. Navržený s ohledem na jednoduchost, Sun-Panel nevyžaduje žádnou externí databázi — běží výhradně na SQLite.
Díky podpoře izolace více účtů, vlastních ikon z knihovny Iconify, mini oken přímo na stránce a plně přizpůsobitelného CSS a JavaScriptu vám Sun-Panel umožní vytvořit domovskou stránku, která se hodí k vašemu pracovnímu postupu. Nasaďte si jej na svůj VPS a užijte si osobní, bezreklamovou úvodní stránku prohlížeče, kterou plně ovládáte.
Hlavní funkce Sun-Panel
Podpora více účtů
Vytvořte izolované účty pro různé uživatele, každý s vlastním rozložením panelu a zástupci aplikací.
Žádná externí databáze
Funguje zcela na vestavěném SQLite, což zjednodušuje nasazení, jelikož není třeba udržovat žádnou další databázovou službu.
Bohatá knihovna ikon
Využijte knihovnu ikon Iconify k volnému stylování svých zkratek aplikací, podporující tisíce sad ikon.
Sledování stavu systému
Sledujte využití CPU, paměti a disku v reálném čase přímo na vašem panelu, abyste měli přehled o stavu serveru.
Vlastní JS a CSS
Vložte svůj vlastní JavaScript a CSS, abyste plně přizpůsobili vzhled a chování své domovské stránky.
Mini okna na stránce
Otevřete podporované služby v plovoucích mini oknech, aniž byste opustili svůj ovládací panel, pro plynulý pracovní postup.
Proč provozovat Sun-Panel u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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