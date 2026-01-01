Nasaďte Yamtrack instalací jedním kliknutím.
Samoobslužný sledovač médií pro filmy, televizní pořady, anime, mangu, hry a knihy s integrací Jellyfin.
Vyberte si VPS balíček pro Yamtrack
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Yamtrack vytvořit
Yamtrack je samoobslužná aplikace pro sledování médií, která konsoliduje vaše seznamy ke zhlédnutí a přehrání pro filmy, televizní pořady, anime, mangu, hry, knihy a komiksy do jednoho přehledu. Stahuje metadata z TMDB a dalších zdrojů, aby poskytla bohaté detaily o každé sledované položce se sledováním pokroku a správou stavu.
Vlastní hostování Yamtracku na VPS udržuje celou vaši historii konzumace médií soukromou bez sledování třetími stranami. Integrace s Jellyfinem umožňuje automatické sledování zhlédnutí z vašeho mediálního serveru, zobrazení kalendáře ukazuje plánovaná vydání a import z Trakt, MAL a AniList usnadňuje migraci z existujících služeb.
Hlavní funkce Yamtrack
Multimediální sledování
Sledujte filmy, televizní pořady, anime, manga, hry, knihy a komiksy na jednom sjednoceném panelu s individuálním stavem položek.
Integrace Jellyfin
Automaticky označit filmy a epizody jako zhlédnuté při přehrávání v Jellyfinu bez ručního zaznamenávání.
Importovat z Trakt a MAL
Migrujte svou stávající historii sledování z Traktu, MyAnimeList, AniList a dalších služeb do Yamtracku několika kliknutími.
Kalendář vydání
Zobrazte si nadcházející data vydání sledovaných pořadů, filmů a her v kalendáři, abyste si naplánovali svůj rozvrh sledování.
Oznámení o vydání
Dostávejte upozornění na nové epizody a vydání prostřednictvím Discordu, Telegramu nebo Slacku pro jakoukoli položku z vašeho seznamu sledovaných.
Proč provozovat Yamtrack u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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