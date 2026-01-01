Nasaďte Wingfit jedním kliknutím.
Minimalistická open-source fitness aplikace pro zaznamenávání tréninků, sledování cvičení a soukromé monitorování osobního pokroku.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Wingfit vytvořit
Wingfit je minimalistická aplikace pro sledování kondice s vlastním hostováním, zaměřená na jednoduchost a soukromí. Poskytuje čisté rozhraní pro zaznamenávání tréninků, sledování sérií a opakování cvičení a monitorování osobního pokroku v kondici v průběhu času bez reklam, předplatného nebo sdílení dat se službami třetích stran.
Vlastní hostování Wingfitu na VPS udržuje všechna vaše data o kondici zcela soukromá na vaší vlastní infrastruktuře. Lehké nasazení jedné služby nevyžaduje externí databázi, díky čemuž je nastavení rychlé a údržba minimální, a zároveň vám poskytuje trvalý fitness deník přístupný z jakéhokoli prohlížeče.
Hlavní funkce Wingfit
Záznam tréninku
Zaznamenávejte si jednotlivá cvičení s počtem sérií, opakování a závaží, abyste si vytvořili kompletní záznam každého tréninku.
Sledování pokroku
Sledujte trendy síly a objemu v průběhu času, abyste změřili pokrok ve fyzické kondici a identifikovali oblasti ke zlepšení.
Design s důrazem na soukromí
Všechny údaje o kondici zůstávají na vašem VPS bez cloudové synchronizace, analýzy nebo reklamy třetích stran.
Odlehčené nasazení
Jednoslužbový kontejner s minimálními požadavky na zdroje umožňuje snadné spuštění Wingfitu vedle jiných aplikací.
Proč provozovat Wingfit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.